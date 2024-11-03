126 شركة إيطالية تشارك في «أديبك»

تستعرض إيطاليا خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024)، الذي يقام في أبوظبي من الرابع إلى السابع من نوفمبر الجاري، خبرتها وابتكاراتها في قطاع الطاقة، من خلال مشاركة 126 شركة إيطالية، من ضمنها 28 شركة عارضة، بدعم من وكالة التجارة الإيطالية.

وتأتي المشاركة الرسمية للجناح الإيطالي في فعاليات النسخة الـ40 من المعرض، بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات، بهدف تعزيز الدور المحوري لهذا البلد في تشكيل مستقبل صناعة الطاقة العالمية، وتأكيداً لالتزامه بتعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي المستمر مع دولة الإمارات.