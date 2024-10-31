​الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها من وإلى بيروت

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم الخميس، إلغاء رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، حتى 14 من شهر نوفمبر المقبل نظراً للظروف الإقليمية الراهنة.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران إنه تم إلغاء رحلة رقم EY535 من أبوظبي إلى بيروت ورحلة رقم EY538 من بيروت إلى أبوظبي مشيراً إلى أنه لن يتم قبول المسافرين في رحلات عبور في أبوظبي ووجهتهم النهائية بيروت، للسفر من مطار المغادرة، إلا في حال تولوا ترتيبات سفرهم بنفسهم من أبوظبي.

ودعا المتحدث المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء الى الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 600 555 666 (الإمارات)، أو زيارة موقع الشركة etihad.com، أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك.

ونصح المتحدث المسافرين التاكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة إدارة الحجز للاطلاع على المستجدات.

وأشار إلى أن الشركة تراقب الوضع في المنطقة باستمرار، وتبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات مشيرا الى ان سلامة المسافرين والطواقم الجوية تبقى على رأس اولوياتها.