326.6 مليون دولار أرباح «دبي لصناعات الطيران» قبل الضرائب

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كاشفة عن ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بنسبة 57% إلى 326.6 مليون دولار أميركي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيروز تارابور: «ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 57% (13% قبل البنود الاستثنائية)، بفضل نمو الإيرادات بنسبة 3%، ما أدى إلى تحقيق هوامش ربحية قبل الضرائب بنسبة 23%، مع عائدات على حقوق الملكية قبل الضرائب بنسبة 11%».

وأضاف: «نواصل إدارة ميزانيتنا العمومية بحكمة، مع استمرار قوة مقاييس السيولة وكفاية رأس المال. وقد أنهينا الربع بسيولة قدرها 4.0 مليارات دولار أميركي، ونسبة تغطية سيولة قدرها 335%».

وتابع: «أعلنا في عام 2024 عن توقيع اتفاقيات لشراء 33 طائرة من أطراف متعددة، مقابل مبلغ إجمالي يقارب 1.6 مليار دولار أميركي. وبشكل مجمع، يبلغ متوسط عمر محافظ الطائرات المشتراة 4.4 أعوام، مع متوسط مدة إيجار متبقية قدرها 8.0 سنوات، وهي مؤجرة لـ17 شركة طيران في 13 دولة»، لافتاً إلى أن المحفظة المجمعة تتكون بنسبة 94% من الطائرات ذات البدن الضيق من حيث القيمة، بينما تشكل الطائرات المجهزة بتكنولوجيا الجيل التالي 90% من المحفظة».

وقال: «تغطي طلبياتنا الفترة إلى الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من أن استمرار عدم اليقين بشأن التسليم من جانب شركة (بوينغ) يؤخر عمليات التسليم في الأمد القريب». وبحسب الشركة، فقد ازدادت الإيرادات السنوية لقسم الهندسة في الشركة بنسبة 35% إلى 131 مليون دولار، كما ازدادت الربحية بنسبة 128% إلى 27.6 مليون دولار.

وأكدت الشركة أن عملية تطوير السعة الإضافية لحظائر الطائرات الحديثة في منشأتها في العاصمة الأردنية عمان تسير على المسار الصحيح، فيما يتمثل هدف «دبي لصناعة الطيران» في تشغيل خمسة خطوط حظائر طائرات إضافية بنهاية عام 2024. وكشفت «دبي لصناعة الطيران» عن أهم نتائج الأعمال والعمليات لها، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات لشراء 23 طائرة بقيمة 1.1 مليار دولار تقريباً (91% منها طائرات ضيقة البدن، و86% منها طائرات مزودة بتكنولوجيا الجيل التالي).