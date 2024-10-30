40% من الشركات العارضة في «أديبك 2024» محلية

ينطلق في أبوظبي، من الرابع إلى السابع من نوفمبر المقبل، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي تنظمه شركة «أدنوك» تحت شعار «تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة».

ويهدف «أديبك 2024» - الذي يحتفي العام الجاري بمرور 40 عاماً على انطلاقه - إلى استشراف مستقبل العلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على أبرز تقنيات الجيل القادم من حلول الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة.

ويشارك في المعرض 2200 شركة، 40% منها شركات محلية، بما يعادل 880 شركة، فيما تصل العائدات المتوقعة بقطاع السياحة والضيافة والسفر في أبوظبي إلى 350 مليون دولار.

وقالت رئيسة «أديبك 2024»، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية»، طيبة الهاشمي، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، بمركز أبوظبي للطاقة: «تهدف هذه النسخة من (أديبك) إلى توحيد رؤى قادة قطاع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وتوظيف الفرص المستقبلية للإسهام في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتحفيز الحلول المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي بشكل أكثر فاعلية، ونتطلع للترحيب بجميع الخبراء والمسؤولين والرواد من جميع أنحاء العالم في (أديبك 2024)، للتعاون في صياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي».

ويجمع معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» أكثر من 40 وزيراً وأكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين وروّاد قطاعَي الطاقة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأميركتين، بهدف تعزيز التعاون والابتكار والشراكات الدولية للإسهام في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وسيلقي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، الكلمة الافتتاحية، تليها جلسة نقاش وزارية بعنوان «القادة العالميون الجدد والانتقال في قطاع الطاقة»، بمشاركة وزراء الطاقة من كل من الإمارات والهند ومصر، لمناقشة كيفية إعادة تشكيل الاقتصادات الناشئة للمشهد العالمي للطاقة.