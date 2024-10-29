«مُصنّعين»: 2500 وظيفة للكوادر المواطنة في قطاع الصناعة خلال عام

انطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال الدورة الثالثة من معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يستهدف توظيف 900 مواطن ومواطنة في قطاع الصناعة، وتشارك فيه أكثر من 90 شركة صناعية.

وتشير نتائج المعرض في النسختين السابقتين إلى أكثر من 1600 وظيفة نوعية للكوادر الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، خلال عام واحد منذ انطلاق المعرض في أكتوبر من العام الماضي، بإجمالي 2500 وظيفة.

وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المواطنين موجودون بقوة في القطاع الصناعي حالياً، وأنهم أصبحوا يعملون في جميع المصانع حالياً.

وقالت مديرة إدارة برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة، سلامة العوضي: «يعمل حالياً في مختلف المصانع مواطنون ومواطنات في وظائف متنوعة، منها وظائف فنية وتخصصية. كما يعمل عدد منهم في مناصب قيادية مهمة».

وأوضحت أن الوزارة نجحت في جعل المواطنين جزءاً رئيساً من القطاع الصناعي، نتيجة للعمل المكثف بين الوزارة وشركائها في القطاع الصناعي وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، و«أدنوك» من أجل تحفيز الكوادر الإماراتية على العمل في قطاع الصناعة.

وذكرت العوضي في تصريحات صحافية، أمس، على هامش الدورة الثالثة من معرض «مُصنّعين»، الذي تشارك فيه أكثر من 90 شركة صناعية، أنه تم توفير 2500 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاع الصناعة خلال الدورات الثلاثة التي تم تنظيمها من المعرض منذ أكتوبر من العام الماضي، بما فيها الدورة الحالية التي بدأت أمس، وتختتم أعمالها غداً (الأربعاء)، موضحة أنه تم توظيف 1600 مواطن في قطاع الصناعة خلال الدورتين الماضيتين للمعرض، في وقت يتم في الدورة الحالية توظيف 900 مواطن.

ونوهت بأن الوزارة تتابع مع الشركات الصناعية المشاركة، عمليات التوظيف للتأكد من شغل جميع الوظائف المخصصة للمواطنين في مختلف الدورات، مشددة على أن الدورة الحالية تتميز بأنها تركز على توظيف المواطنين في الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة. وقالت إن الوظائف متنوعة وتستهدف حاملي درجة البكالوريوس والثانوية العامة معاً.

ولفتت إلى أن الشركات والمصانع المشاركة في المعرض تتميز بأنها من جميع إمارات الدولة، كما يوجد إقبال كبير من المواطنين، منذ افتتاح المعرض، مشيرة إلى أنه يجري تطوير معرض «مصنعين» بشكل مستمر، ويتم التجهيز للنسخة الجديدة من المعرض لتكون كبرى النسخ التي يشهدها المعرض على الإطلاق مقارنة بالنسخ السابقة.

من جانبه، قال نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في «أدنوك»، المهندس سالم بافرج، في تصريحات صحافية، إن «المعرض يتميز بتوفير عروض وظائف فورية للمواطنين، وتوقيع عقود عمل مباشرة، كما يوفر منصة متكاملة لربط الباحثين عن العمل من المواطنين، مع الشركات المختلفة، لتوظيفهم وتوفير مسارات واعدة لبناء مستقبل مهني ناجح لهم».

ونوه بأن «أدنوك» وقعت اتفاقية شراكة مع «نافس» أخيراً تهدف من خلالها إلى توفير 13.5 ألف فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة توريد أعمال وأنشطة «أدنوك» بحلول عام 2028، ما يسهم في رفع إجمالي الوظائف التي توفرها «أدنوك» في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمال وأنشطة الشركة إلى 25 ألف وظيفة بحلول عام 2028.

إضافة كبيرة

قال مسؤولون في شركات صناعية التقتهم «الإمارات اليوم»، على هامش المعرض إن المواطنين يشكلون إضافة كبيرة للقطاع الصناعي. وأوضحوا أنهم يبحثون عن مواهب إماراتية للعمل في قطاعات مختلفة، في مقدمتها النفط والغاز، والهندسة، وتقنية المعلومات، والتدقيق المحاسبي، والمواد الغذائية، والتسويق، والاتصال المؤسسي، والمبيعات، والموارد البشرية، والاستشارات.

ونوهوا بأهمية امتلاك المرشحين للعمل بعض الصفات، مثل الشغف وحب التعلم والقدرة على العمل في إطار فريق، والتواصل الفعال والعمل تحت الضغط، والمرونة في التعامل مع المشكلات، والابتكار في حلها.

برامج متخصصة

قال ضابط أول تطوير الأعمال في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب في كليات التقنية العليا، أحمد الهنائي، إن «المركز يتولى توفير برامج متخصصة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتدريب المواطنين ليكونوا مؤهلين للعمل في الشركات الصناعية بالقطاع الخاص».

وأوضح أن هذه البرامج تتضمن توفير المهارات الوظيفية العامة والمهارات المرتبطة بالوظائف في قطاع الصناعة، مشيراً إلى أنه تم تصميم أربعة برامج متخصصة لتأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص الصناعي، من بينها برنامجان للوظائف التخصصية الصناعية، وبرنامجان للوظائف الإدارية في القطاع.

سلامة العوضي:

. «يعمل حالياً في مختلف المصانع مواطنون ومواطنات في وظائف متنوعة، منها وظائف فنية وتخصصية».