«أديبك 2024» ينطلق في أبوظبي 4 نوفمبر

تنعقد فعاليات النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، الحدث الأكبر في قطاع الطاقة العالمي، خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في أبوظبي، ومن المتوقع أن يحضر الحدث أكثر من 184 ألف زائر، إلى جانب مشاركة أكثر من 1800 من أبرز الخبراء والمبتكرين وأصحاب الرؤى من مختلف مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات للتحدث في المؤتمر العالمي.

وستجمع هذه النسخة من المعرض قطاع الطاقة العالمي لاستكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي، والتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة، وسيشهد الحدث إطلاق ثلاث مؤتمرات جديدة بمشاركة شخصيات من قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والشباب، ودول الجنوب العالمي للمساعدة في صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وشمولية.

وقالت طيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية» ورئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: "إن قطاع الطاقة العالمي يشهد تحولات وتغيرات متسارعة تنجم عنها العديد من التحديات الرئيسية والفرص المهمة، والتي تتجسد في ثلاثة ركائز رئيسة لمستقبل الطاقة، تشمل تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي، وظهور اقتصادات نمو جديدة، مع تنامي الطلب على الطاقة، والتطور السريع للذكاء الاصطناعي، الذي لا يتطلب كمية كبيرة من الطاقة فحسب، بل يمتلك أيضاً إمكانات تحويلية كبيرة، عند استخدامه في قطاع الطاقة.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي أثبت أنه أداة قوية وفعالة لتحقيق هذه المستهدفات، وإنه لا يمكن التقليل من إمكانات هذه التقنية، لإحداث ثورة في كيفية إنتاج وتوزيع واستهلاك الطاقة.. بطبيعة الحال توجد بعض التحديات بخصوص الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة، فقد أدى النمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى حدوث زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة، فمنذ عام 2019 ارتفعت انبعاثات شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بنحو 30%، ومن المتوقع ارتفاع متطلبات الطاقة لمراكز البيانات بحوالي ثلاث أضعاف على الأقل بحلول عام 2030، ويؤكد هذا الطلب المتزايد على الطاقة على العلاقة المترابطة بين الذكاء الاصطناعي ومستقبل الطاقة».

إلى ذلك أعلنت شركة كانو للطاقة عن مشاركتها المتميزة في معرض ومؤتمر (أديبك) 2024، حيث تقدم حلولًا تواكب تطلعات هذا القطاع الحيوي نحو مستقبل مستدام. كما ستشارك الشركة بصفتها أحد أقسام كانو للصناعة والطاقة في هذا الحدث، حيث ستتعاون مع شركاء بارزين في مختلف المجالات. ففي مجال التكنولوجيا، ستشارك مع كل من وودفيلد سيستمز إنترناشونال وألويلر سيركور وسينيور فليكسونيكس باثواي ودوبل. أما في مجال الاستدامة، فستتعاون مع كل من كربون كلين وأدَيْج كانو للتحليلات وكوروجن رادار. وفي مجال سلسلة توريد المواد الكيميائية، ستشارك مع مانوشار. وتواصل شركة كانو للطاقة.

وصرّح علي عبد الله كانو، رئيس كانو للصناعة والطاقة، قائلًا: "إن مشاركة كانو للطاقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) تعكس التزامنا بالأهداف التي رسمتها القيادة الرشيدة في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. وإيمانًا منا بأهمية مستقبل أكثر نظافة واستدامة لأبنائنا وأحفادنا، سخّرنا خبرتنا التي تتجاوز العقدين في مجال كفاءة الطاقة واعتمدنا أحدث التقنيات لمواجهة تحديات العصر. وتنبثق تعاوناتنا الاستراتيجية من رؤية طموحة تسعى إلى تحقيق أهداف المنطقة في مجال إزالة الكربون والتميز التشغيلي. كما نستشرف مستقبلًا مشرقًا لمنطقتنا، ونؤمن بأن قيادة دفة التغيير وترسيخ دعائم الاستدامة هما الطريق لتحقيق هذه الغاية النبيلة، ونحن في طليعة من يسعى جاهدًا لتحقيقها."



وصرّح فهد كانو، نائب رئيس كانو للصناعة والطاقة، قائلًا: "في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤيتها الخضراء 2030، يبرز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) كمنصة هامة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة ومواجهة التحديات الملحة التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وتعكس مشاركتنا هذا العام حرص كانو للطاقة على الابتكار في مجال الطاقة من خلال تقديم حلول متقدمة. كما تسعى هذه الحلول إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والتخفيف من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية فضلًا عن أهداف المنطقة المتعلقة بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية والتي تركز على أهمية تقليل انبعاثات الكربون ودعم مصادر الطاقة المتجددة. هذا ويتشرف جناح كانو للطاقة بدعوتكم للانضمام إلينا والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المُبتكرة التي نُقدمها في قطاع الطاقة والتعرف على شراكاتنا الاستراتيجية التي تسهم في بناء مستقبل الطاقة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وفي معرض تعليقه على مشاركة كانو في أديبك، أكد مانوج تريباثي، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلًا: "إن مشاركتنا الفاعلة في هذا الحدث العالمي تعكس ريادتنا في قيادة مسيرة التطور في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج العربي. وتساهم كانو للطاقة بشكل فاعل في تعزيز الابتكارات المستدامة التي تساهم في تحقيق مستقبل طاقة نظيف وفعال في المنطقة. إن أديبك بمثابة ملتقى عالمي يتيح لنا إبراز حلولنا الرائدة المصممة خصيصًا لمواجهة تحديات مستقبل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن تعزيز أواصر التعاون مع شركائنا في قطاع الطاقة العالمي".