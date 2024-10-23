«فضّ المنازعات»: توظيف التكنولوجيا لتعزيز خدمات التقاضي       

كشف مركز فض المنازعات الإيجارية عن خدماته الرقمية المتطورة لتعزيز خدمات التقاضي، ضمن استراتيجية تهدف إلى تسخير التكنولوجيا لرفع جودة الخدمات وكفاءتها، والسعي نحو الريادة في تقديم حلول تقنية مبتكرة في مجال التقاضي.

وأشار رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إلى أنه تم اعتماد التطبيق الرقمي بحلته الجديدة والخدمات الرقمية على الموقع الإلكتروني للمركز وخدمة التنفيذ الذاتي لمطالبات رسوم الخدمات الخاصة بالملكية المشتركة، والحكم الذاتي لدعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة، بجانب أدوات مثل صحيفة الحالة الإيجارية والقاضي الافتراضي والمتمثلة في المحكمة الافتراضية.

ولفت موسى إلى الخدمات الرقمية المبتكرة، وعلى رأسها تطبيق مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC App) بنسخته الجديدة للهواتف الذكية، والذي يقدم خدمات تقاضٍ تتعلق بالمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، بجانب تفعيل خدمة «طلب أمر على عريضة»، حيث يتيح الموقع الإلكتروني للمركز وصولاً ميسراً للخدمات الرقمية للمتعاملين.

ومن الخدمات البارزة أيضاً خدمة التنفيذ الذاتي لمطالبات رسوم الخدمات الخاصة بالملكية المشتركة، ما يسهل على شركات إدارة العقارات في دبي تقديم طلبات عند عدم سداد الملاك الرسوم في الوقت المحدد.

ويتم إصدار الصيغة التنفيذية وحظر المالك في نظام «إيجاري» ونظام التصرفات حتى يتم السداد، وعند الدفع، يُرفع الحظر تلقائياً. إضافة إلى خدمة الحكم الذاتي باستخدام الذكاء الاصطناعي لقراءة وتحليل المستندات وإصدار أحكام في دعاوى الإخلاء، بسبب عدم السداد، وخدمة صحيفة الحالة الإيجارية التي توفر للمؤجر والمستأجر الاستعلام عن الحالة الإيجارية للطرف الآخر قبل إبرام عقد الإيجار، ما يسهم في تسهيل اتخاذ قرار التأجير أو الاستئجار.

كما توفر خدمة القاضي الافتراضي استشارات قانونية مجانية لتعزيز فهم الحقوق الإيجارية قبل الإجراءات القانونية. أما المحكمة الافتراضية، فتمثل تطوراً نوعياً بإدارة جلسات التقاضي عن بعد باستخدام تقنية الميتافيرس، ما يعزز كفاءة وسرعة التعامل مع المنازعات.