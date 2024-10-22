غلق البطاقات البنكية والتطبيق الذكي عند إدخال بيانات خطأ 3 مرات

قال مصرفيان إن بعض البنوك تقوم بغلق البطاقات البنكية والتطبيق الذكي، إذا قام المتعامل بإدخال بيانات غير صحيحة للحساب لثلاث مرات متتالية، وذلك حماية للحساب وللأرصدة المتوافرة فيه، وحتى يتم التأكد من أن العميل نفسه هو من يقوم بهذه المحاولات، وليست عملية اختراق.

وأضافا، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا الإجراء لمصلحة صاحب الحساب وحماية له، ويمكن للمتعامل إعادة تفعيله مباشرة عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء، بينما يحتاج استخدام الخدمات عبر التطبيق الذكي إلى تغيير الرقم السري للبطاقة عبر ماكينة الصراف الآلي، ومن ثم التسجيل مجدداً لفتح التطبيق الذكي.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى متعاملين من قيام بنوك بغلق بطاقاتهم المصرفية وتعليق استخدام التطبيق الذكي، نتيجة إدخال بيانات خطأ خاصة باسم المستخدم والرقم السري، وتكرار المحاولة أكثر من مرة.

وتفصيلاً، قال المصرفي، محمد غازي، إن «بعض البنوك، وليس جميعها تستطيع إغلاق البطاقات البنكية، لكن جميعها يمكن أن تقوم بتعطيل الدخول للخدمات الذكية عبر الهاتف أو الإنترنت»، موضحاً أن تكرار محاولة الدخول ببيانات غير صحيحة، حتى إذا كانت من خلال العميل نفسه، يثير الشكوك لدى البنك، وبعض البنوك تقوم بوقف البطاقة وتعليق الخدمات الإلكترونية، حتى يتم التأكد من صاحب الحساب، وما إذا كان هو الشخص الذي قام بهذه المحاولات أم لا.

وأَضاف: «البنوك التي تغلق البطاقات، تقوم بذلك بشكل مؤقت، حيث تتيح إعادة تفعيلها مرة أخرى عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء».

بدوره، قال المصرفي، مصطفى أحمد، إن «إدخال بيانات غير صحيحة على التطبيق الذكي أو الحساب المصرفي، يثير شكوك البنوك، خصوصاً إذا كانت المحاولة لأكثر من مرتين، إذ يفترض أن العميل يحفظ تفاصيل حساباته، سواء اسم المستخدم أو الرقم السري أو أرقام البطاقات التي يمتلكها ورقم الحساب نفسه، لذا من مصلحته أن يتم غلق الخدمات لحين التأكد منه شخصياً». وبيّن أن استعادة الخدمات الإلكترونية يتطلب تغيير الرقم السري للبطاقة البنكية التي يتم استخدامها، وهذا يتم عن طريق الصراف الآلي، ومن ثم يحاول العميل الدخول مرة أخرى وفتح التطبيق الذكي والخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت.

وأوضح أن الأفضل أن تتم هذه الخطوة من قبل كل البنوك، وليس بعضها فحسب، لما في ذلك من حماية للأرصدة المصرفية من الاختراق.