4 طروحات جديدة تضيف 35.3 مليار درهم لرسملة أسهم الإمارات في 2024

استقطبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة ناهزت 35.3 مليار درهم، بفضل أربعة طروحات أولية جديدة شهدتها الأسواق منذ بداية العام الجاري، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود ستة تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة. وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، كما نجحت في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع، أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، ومهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية.

ويمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، حيث أعلنت «لولو للتجزئة القابضة» نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج 25% من أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتأتي الإدراجات الجديدة في الأسواق المحلية بعدما أظهرت مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية، بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لشركات عملاقة مثل «ديوا» و«ألفا ظبي» و«أدنوك للحفر» و«ملتيبلاي» و«أمريكانا» و«موانئ أبوظبي» و«تيكوم» و«سالك» و«بيانات» و«إمباور».

وجاءت «ألف للتعليم القابضة» في الصدارة مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 9.45 مليارات درهم، كأول طرح عام أولي يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2024.

ووصلت القيمة السوقية لشركة «باركن» المشغّل الحصري لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، إلى 6.3 مليارات درهم عند إدراجها في سوق دبي المالي خلال مارس الماضي، كأول إدراج في السوق لعام 2024.

وسجلت القيمة السوقية لشركة «سبينس 1961 هولدينج» نحو 5.5 مليارات درهم عند إدراجها في سوق دبي المالي خلال شهر مايو الماضي، بعد أن شهد الاكتتاب العام للشركة، إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» عند إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 14 مليار درهم، وذلك بعد أن أتمت الشركة طرحها العام الأولي وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة.

إلى ذلك، أعلنت شركة «لولو للتجزئة القابضة بي إل سي»، أمس، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه سيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 0.014 دولار «ما يعادل 0.051 درهم»، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة «لولو العالمية القابضة المحدودة».

ووفقاً للبيان، تبدأ فترة الاكتتاب، الإثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري وتنتهي الثلاثاء في الخامس من نوفمبر المقبل بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين.

ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم يوم الأربعاء 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات.

. الإدراجات الجديدة في الأسواق المحلية تأتي بعدما أظهرت مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية.