وفد اقتصادي إماراتي إلى سنغافورة

غادر وفد رسمي واقتصادي لدولة الإمارات إلى العاصمة السنغافورية، للمشاركة في نسخة جديدة من «حوارات إنفستوبيا العالمية» التي تحتضنها سنغافورة خلال الأيام المقبلة.

كما يبحث الوفد تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات الاستثمارية والاقتصادية التنموية التي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصادي البلدين الصديقين. وتشهد «إنفستوبيا سنغافورة» حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء من الإمارات وسنغافورة.