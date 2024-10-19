«اقتصادية دبي» تطلق مركزاً للبحث والابتكار

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والمعهد الهندي للتكنولوجيا IIT Madras «مِدراس»، اتفاقية لتأسيس مركز جديد للبحث والابتكار وريادة الأعمال في دبي خلال عام 2025، يكون متخصصاً في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والروبوتات والطاقة المستدامة، كما سيسلط الضوء على مشهد ومنظومة ريادة الأعمال في الهند. وبموجب الاتفاقية، سيقوم مركز «آي آي تي إم غلوبال»، التابع للمعهد بتنفيذ خططه لتأسيس أول مركز دولي في دبي، حيث سيعنى بتعزيز البحث والابتكار وترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في القطاعات التي تعد ذات أولوية رئيسة لدبي، مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والروبوتات والطاقة المستدامة.