بيان من شركة "فلاي دبي" بخصوص رحلاتها إلى بيروت

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إنه نظراً للتطورات الجارية، تم تعليق رحلات فلاي دبي بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي حتى 31 أكتوبر.

وأضاف المتحدث: نواصل مراقبة الوضع عن كثب وتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك.

وأوضح أنه سيتم التواصل مع مسافرينا الذين لديهم حجوزات حالية بخصوص خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذكرة. كما يُنصح الركاب بالاتصال بمركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو متجر فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر المعني.