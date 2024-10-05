مصرفيان: سداد 100% من بطاقة الائتمان شهرياً يحافظ على تقييم مرتفع

أكد مصرفيان أن سداد نسبة 100% من الاستخدام الشهري لبطاقة الائتمان يحافظ على تقييم ائتماني مرتفع للمتعامل، ويحميه من تراكم الفوائد وزيادة قيمة المبلغ المستحق عند السداد.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أنه على المتعاملين تجنّب تجاوز الحد المتاح في البطاقة واستخدام أرصدة سالبة، لأن ذلك يقلل رقم التقييم الخاص بهم، ويؤثر في جدارتهم الائتمانية، مشيرين إلى أن سداد الدفعات قبل أو في تاريخ الاستحقاق المحدد، مهم جداً لتفادي فرض رسوم تأخير قد تبلغ نحو 500 درهم، فيما تصل أحياناً إلى 1000 درهم، حسب قيمة البطاقة المستخدمة.

وتفصيلاً، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن البنوك تتيح للمتعامل خيار سداد نسبة 5% شهرياً مما يستخدمه من بطاقة الائتمان، أو 100%، مبيناً أن سداد المبلغ كاملاً أفضل كثيراً، حيث إنه لا يصاحب ذلك فرض أي رسوم أو فوائد، ويظل مبلغ البطاقة كما هو دون زيادة، عكس نسبة 5% التي تُسبب زيادة الرصيد المستحق شهراً بعد آخر، حتى يفاجأ المتعامل بأن قيمة البطاقة وصلت إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

وأكد أن سداد نسبة 100% من المُستخدم شهرياً، يحافظ على تقييم ائتماني جيد، ويعكس قدرة على السداد تتيح التعامل مع البنوك بأريحية.

ونصح المتعاملين بالابتعاد عن تجاوز الحد المتاح في البطاقة واستخدام أرصدة سالبة، لافتاً إلى أن ذلك يخفض رقم التقييم الائتماني، فضلاً عن فرض رسم يصل إلى 300 درهم حتى لو كان الرصيد السالب أقل من ذلك بكثير.

وأضاف أن سداد الدفعات في موعدها كل شهر، يجنّب المتعامل رسوم تأخير تراوح بين 500 و1000 درهم في المتوسط، حسب قيمة البطاقة وحسب المستخدَم منها.

واتفق معه المصرفي تامر أبوبكر، على أن سداد نسبة 100% شهرياً من المستخدم من بطاقة الائتمان أفضل للمتعامل، لأنه يضمن عدم زيادة مبلغ البطاقة نتيجة تراكم الفوائد والرسوم التي قد تتضاعف قيمتها مرتين أو ثلاثاً.

وبيّن أن سداد نسبة 5% شهرياً تصاحبه فوائد، وبالتالي فإن جزءاً من المدفوع يذهب إلى رصيد البطاقة، فيما يكون الجزء المتبقي للفوائد، لذلك من الأفضل للمتعامل سداد المبلغ المستخدم كاملاً بنسبة 100%، والبعد عن استخدام أرصدة سالبة نهائياً، مشيراً إلى أنه أحد أسباب تراجع رقم التقييم الائتماني.