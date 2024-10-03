شراكة بين «القابضة» و«EQTY Lab» لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت «القابضة - ADQ»، أمس، إبرام شراكة مع «EQTY Lab»، الشركة المزودة لحلول الذكاء الاصطناعي ومقرها سويسرا، بهدف تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ضمن محفظة شركاتها.

وذكرت في بيان، أن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجيتها في إدارة المحافظ، التي تركز على تحديد الفرص المناسبة لإضافة القيمة، وإحداث تحول ملموس، وتحقيق النمو المستدام، بما يسهم في بناء شركات وطنية رائدة في قطاعاتها، وقادرة على مواكبة الاحتياجات والمتطلبات في المستقبل.

وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في العديد من القطاعات، عبر تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتوفير قدرات جديدة.

وتشمل بعض التطبيقات ضمن محفظة «القابضة - ADQ» المتنوعة من الشركات تحسين الكفاءة التشغيلية ومستوى الإنتاجية، وتعزيز العمل المناخي، وتحفيز الابتكار ودعم التطور التقني، وذلك ضمن قطاعات رئيسة، مثل الرعاية الصحية والطاقة والتصنيع والنقل والزراعة.

ومن خلال شراكتها مع منصة «EQTY Lab»، ستقوم فرق العمل بتوظيف أدوات «AI Integrity» لضمان أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «القابضة - ADQ» موثوقة وآمنة وشفافة ومتوافقة مع أعلى معايير الحوكمة، وذلك بهدف ترسيخ الثقة ومبادئ المسؤولية عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتندرج هذه الجهود في إطار مساعي «القابضة - ADQ» لتشجيع الشركات التابعة لها على تبني أفضل الممارسات، وتعزيز التحول الرقمي والتقني.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة - ADQ»، حمد الحمادي، إن «الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية، ويتيح آفاقاً جديدة للتعامل مع عالمنا، ويتميز بإمكانات كبيرة قادرة على تغيير القطاعات، وتعزيز الكفاءة، وتوفير حلول مبتكرة».

وأضاف: «تعكس شراكتنا مع (EQTY Lab) التزامنا المستمر بتمكين محفظة شركاتنا من تجربة التقنيات المؤتمتة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها بطريقة مسؤولة، ما يفسح المجال أمام الشركات للاستعداد للمستقبل، وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية للوصول إلى مستقبل مترابط ومزدهر ومستدام».