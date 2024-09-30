الإمارات تؤكد سعيها لبناء شبكة اقتصادية قوية لتعزيز النمو العالمي

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الخلوة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في «بريتون وودز»، نيو هامبشاير بالولايات المتحدة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى الـ80 لمؤتمر «بريتون وودز»، الذي أسس قواعد النظام المالي العالمي الحديث، من خلال إنشاء مؤسستي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مؤكدة أنها تعمل على بناء شبكة اقتصادية قوية تسهم في تعزيز النمو العالمي.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، الذي ترأس وفد الدولة، أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الدولي. وأشار إلى أن الإمارات، من خلال جهودها المستمرة لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، تعمل على بناء شبكة اقتصادية قوية تسهم في تعزيز النمو العالمي. وسلط الضوء على الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات خلال قمة مجموعة العشرين في 2023، التي تهدف إلى إنشاء الممر الاقتصادي الهندي الشرقي الأوروبي.

وتابع: «مشاركتنا في هذه الخلوة التاريخية تعكس التزام دولة الإمارات بالعمل مع المؤسسات الدولية الكبرى، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ونتطلع دائماً إلى القيام بدور فعال في مواجهة التحديات العالمية، خصوصاً تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة من خلال شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمنظمات العالمية».