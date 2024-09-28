45 ألف شركة مرخصة تابعة لـ «إيفزا دبي»

أكد الرئيس التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة الدولية في دبي (إيفزا)، مارتن بيدرسن، التزام «إيفزا دبي» بدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وخطة مئوية الإمارات 2071، من خلال إسهام السلطة في نمو اقتصاد الدولة عبر دعم أكثر من 45 ألف شركة مرخصة، ما أسهم في تعزيز مكانتها كإحدى المناطق الحرة الأسرع نمواً على صعيد القطاع.

وأشار بيدرسن في تصريح، أمس، إلى نجاح مشاركة «إيفزا دبي»؛ مجتمع المناطق الحرة الأكثر ديناميكية في دبي، بوصفها راعياً رئيساً لفعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر العالمي للمناطق الحرة 2024، والتي استضافتها دبي من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.