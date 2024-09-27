«المالية»: 1.1 مليار درهم لمزاد صكوك الخزينة الإسلامية       

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع المصرف المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثالث لعام 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك، الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة الجديدة لأجل خمسة أعوام المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.07 مليارات درهم، تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 4.6 مرات.

ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.6٧% للشريحة المستحقة في مايو 2027، و3.65% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 13 إلى 15 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار.

يشار إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.