إتمام اندماج «الياه سات» و«بيانات» أول أكتوبر

أعلنت شركتا الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) و«بيانات»، أمس، أنه من المقرر إتمام عملية الاندماج بين الشركتين في أول أكتوبر 2024.

وذكرت «بيانات» في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه اعتباراً من إغلاق تداول يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، سيتم إلغاء إدراج أسهم «الياه سات» من سوق أبوظبي.

وبحسب الإفصاح، ستنقل جميع أصول والتزامات «الياه سات» إلى شركة «بيانات»، مقابل أسهم شركة «بيانات» المصدرة حديثاً التي سيتم تخصيصها لمساهمي «الياه سات» كجزء من الاندماج. وسيؤدي الاندماج إلى إنشاء «SPACE42»، شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.