«براكة».. نموذج مرجعي في الطاقة النظيفة

نجحت دولة الإمارات عبر محطة براكة للطاقة النووية، في تقديم نموذج مرجعي لجميع الدول في عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، إذ تمكنت المحطة في غضون أربع سنوات، من خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25%.

وقال المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوكالة أنباء الإمارات «وام»، ويليام ماغوود، إن «القطاع النووي الإماراتي مقبل على مستقبل مشرق، نظراً لكونه يضع السلامة والأمن والابتكار في صلب مسيرة التطور».

وأضاف: «يعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي نموذجاً عالمياً للسلامة والابتكار، ومثالاً استثنائياً للدول التي تتطلع لتشييد محطات طاقة نووية سلمية متطورة، كونها تعد رمزاً للتقدم التكنولوجي».