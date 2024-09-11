«راك بنك» يجري أول تحويل للدرهم الرقمي إلى اليوان الصيني

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، أمس، إنجاز حوالة دولية لتصريف عملة اليوان الصيني الرقمي مقابل الدرهم الرقمي (CBDC) الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، مشيراً إلى أنه بذلك أجرى أول تحويل للدرهم الرقمي إلى اليوان عبر منصة «mBridge».

وذكر البنك، في بيان، أن هذه الحوالة، تأتي لتسلّط الضوء على قدرة الدرهم الرقمي على تسريع المدفوعات عبر الحدود بشفافية أكبر وكُلفة أقل.

وأوضح أن مشروع «mBridge» مبادرة طموحة، هدفها إيجاد الحلول للعقبات التي تواجهها المدفوعات العابرة للحدود، مثل التكاليف العالية، والبطء في إنجاز المعاملات المالية، والتعقيدات التشغيلية، لافتاً إلى أن المشروع انطلق عام 2021، في إطار تعاون بين المصرف المركزي، ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وبنك تايلاند، ومعهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، وسلطة النقد في هونغ كونغ.

وبيّن أن «mBridge» يتمحور حول منصّة للعملات الرقمية الصادرة عن بنوك مركزية متعددّة، تستند إلى تكنولوجيا السجلات غير المركزية (DLT)، حيث تتيح هذه المنصة للمصارف المركزية والتجارية المشارِكَة، إنجاز المدفوعات العابرة للحدود، وصرف العملات الأجنبية فيما بين البنوك بصورة فورية.

وأضاف البنك أن منصة «mBridge» تستند إلى السجلّات الموزعة، وهي عبارة عن سلسلة «بلوك تشين» جديدة، لإتمام المعاملات المصرفية بسرعة وأمان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، راحيل أحمد، «إنّ مشاركة البنك في منصة (mBridge) وإنجاز أول عملية دفع عابرة للحدود بعملة رقمية صادرة عن مصرف الإمارات المركزي يعكس التزامنا في مجال الخدمات التجارية في الإمارات، مع ذراع للمدفوعات الدولية تشهد توسّعاً سريعاً».