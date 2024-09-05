25 ألف شخصية من 180 دولة في «قمة AIM للاستثمار» أبريل 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«قمة AIM للاستثمار» أن الدورة الـ14 من القمة والتي ستكون الأكبر على الإطلاق، ستنطلق من السابع إلى التاسع من أبريل المقبل 2025، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي.. نحو نظام عالمي متوازن»، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بهدف جعلها أكبر قمة عالمية في مجال الاستثمار حول العالم.

وكشفت اللجنة المنظمة توسعة نطاق عمل القمة لعام 2025، لتشمل زيادة عدد الفعاليات والأنشطة والعارضين، ومضاعفة مساحة المعرض لتصل إلى أكثر من 30 ألف متر مربع، إضافة إلى استضافة أكثر من 25 ألف شخصية بارزة من 180 دولة، مع توقعات بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث في 350 جلسة حوارية.

وتهدف «قمة AIM للاستثمار 2025» إلى التعريف بفرص الاستثمار الاستثنائية في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث اتجاهات الاستثمار العالمية.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس «قمة AIM للاستثمار»، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن القمة تعكس رؤية دولة الإمارات الرامية إلى قيادة الجهود العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال: «تأتي (قمة AIM للاستثمار) في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية كبيرة، ما يتطلب توحيد الجهود العالمية لضمان تحقيق نمو مستدام وشامل. وتعد القمة منصة مثالية لصياغة سياسات واستراتيجيات استثمارية جديدة تواكب هذه التحولات».

وأضاف الزيودي: «استضافة دولة الإمارات لهذه القمة العالمية تعكس الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها بمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن القمة ستكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات التي تسهم في رسم خارطة طريق جديدة لمستقبل الاستثمار العالمي المستدام.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة لـ«قمة AIM للاستثمار»، داوود الشيزاوي: «تستعد اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار 2025، لتنظيم نسخة أكبر وأفضل، التزاماً منها بمواصلة الرحلة نحو تشكيل اقتصاد عالمي أكثر ازدهاراً وشمولية، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويسهم في تشكيل المشهد الاستثماري المتطور باستمرار بقوة متجددة».