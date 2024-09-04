«الياه سات» تقر توزيع أرباح 8.4 فلوس للسهم

وافق مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» على توزيع أرباح مرحلية، بقيمة 8.4 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إن التوزيعات تعادل 8.4% من القيمة الاسمية للسهم، بقيمة إجمالية تعادل 204.94 ملايين درهم على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء عند الإغلاق يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري. كما وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، ودعوتها للانعقاد بتاريخ 26 سبتمبر الجاري أو في أي تاريخ آخر، توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.