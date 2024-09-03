«دبي المالي» يصعد لأعلى مستوياته منذ نهاية فبراير 2024

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات أمس، أولى جلساته في شهر سبتمبر الجاري، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 4.48 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والبنوك القيادية، في وقت ارتفع فيه المؤشر العام للسوق بنسبة 0.72% ليغلق عند 4356.77 نقطة، وليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ نهاية جلسة 28 فبراير الماضي عند مستوى 4361.47 نقطة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية جلسة تداول أمس إلى نحو 3.56 تريليونات درهم، موزعة بواقع نحو 2.83 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 729.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، مرتفعاً من مستوى 725.32 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي (آخر أيام التداول في الأسبوع).

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.48 مليار درهم، موزعة بواقع 1.092 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و396.16 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 438.37 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 31.81 ألف صفقة.

بدوره، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.72% أوما يعادل 31.32 نقطة ليغلق عند 4356.77 نقطة، وليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ نهاية جلسة 28 فبراير الماضي عند مستوى 4361.47 نقطة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي المالي، مستقطباً سيولة بنحو 109.12 ملايين درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة» جاذباً 47.06 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 39.87 مليون درهم.

بدوره، أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» مرتفعاً بنسبة 0.84% عند مستوى 9363.04 نقطة. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط بسيولة 179.98 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً نحو 101.74 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 81.92 مليون درهم.

من جهته، قال المدير العام لـ«شركة الأنصاري للوساطة المالية»، عبدالقادر شعث: «تزايدت مكاسب سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري وأعداد المستثمرين به، وهذا يعكس رؤية الأجانب والمؤسسات المحلية والعالمية، وثقتهم في استقرار الأسواق».

وأضاف: «يعكس ذلك أيضاً الثقة في النمو الاقتصادي الإماراتي، وارتفاع وتطور القطاع العقاري الذي يشهد نمواً غير مسبوق»، لافتاً إلى أن كل ذلك ساعد على أن تكون هناك ثقة أكبر، فضلاً عن بحث المستثمر دائماً عن الأمان، وهو عنصر متوافر في الدولة.

وأشار شعث إلى التأثير الإيجابي للإدراجات الجديدة في سوق دبي المالي، وتوزيعات الأرباح والعائد على الشركات المدرجة التي تحقق الأمان والاستقرار لدى المستثمرين الجدد، مثل توزيعات «ديوا»، و«سالك»، و«باركن دبي»، و«تاكسي دبي»، مبيناً أن كل هذه الاكتتابات الجديدة في السوق، حققت توزيعات أرباح جيدة، وقادت إلى تسجيل هذه الأسهم لارتفاعات جيدة.