الحسابات الجديدة للمستثمرين في «دبي المالي» تقفز 137% في 8 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 63 ألفاً و899 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 137% مقارنة بـ27 ألف حساب خلال الفترة نفسها من عام 2023، ليتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر «السوق» بأكثر من 6.54% تقريباً، متصدراً قائمة الارتفاعات خليجياً، بعد تحقيق مكاسب سوقية تفوق 37.8 مليار درهم.

وتوقع محللون، لـ«الإمارات اليوم» أن يستمر تزايد أعداد المستثمرين في سوق دبي المالي، وتواصل قيمته السوقية الارتفاع، ومن ثم تتجاوز مستويات غير مسبوقة خلال ما تبقى من عام 2024، إضافة إلى عام 2025، بدعم من عوامل رئيسة في مقدمتها زيادة الطروحات والإدراجات الجديدة، وتصاعد وتيرة إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج نصف سنوية قوية مالياً، إضافة إلى زيادة استثمارات المستثمرين الدوليين، مع توفير فرص ثمينة بالأسهم، وتعزز إدراج مزيد من أسهم الشركات الإماراتية في مؤشرات «إم إس سي آي» MSCI، ومؤسسة «فوتسي راسل العالمية»، والاستمرار في تنفيذ مبادرات استراتيجية طويلة الأجل يعزز الاستدامة الاقتصادية، وتطور القطاع المالي، فضلاً عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي.

عوامل داعمة

وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في «معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه: «جاء استمرار ارتفاع أداء سوق دبي المالي وقيمته السوقية وجذبه لأعداد مستثمرين جدد، نتيجة عوامل عدة، أبرزها الخطط الاستثمارية، والتوزيعات الجاذبة للشركات الوطنية المدرجة التي تقدمها، إضافة إلى نتائج الأعمال القوية التي أفصحت عنها في النصف الأول من العام الجاري، وتدني مكرر ربحيتها بشكل لافت مقارنة بأسواق المنطقة».

وأكد أن أحد العوامل الرئيسة التي ستسهم في إحداث قفزة قوية في أعداد المستثمرين في سوق دبي المالي، هو إدراج شركات جديدة وكبيرة، الأمر الذي سيعزز مكانته عالمياً وعربياً من حيث القيمة الرأسمالية.

استدامة اقتصادية

بدوره، قال المدير التنفيذي لـ«شركة سولت للاستشارات المالية»، طارق قاقيش، إن «مضي إمارة دبي قدماً في تنفيذ مبادرات استراتيجية طويلة الأجل، يعزز الاستدامة الاقتصادية وتطور القطاع المالي، وسيزيد من توفير فرص جديدة للشركات، وجذب المزيد من المستثمرين الجدد، ما يمكن من نمو قيمة سوق دبي المالي إلى مستويات قياسية قد تقترب من تريليون درهم خلال عامين تقريباً».

في السياق نفسه، توقع كبير محللي السوق في «شركة سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، أن يستمر مؤشر سوق دبي المالي في النمو بهذه السرعة، مرجحاً أن يصل بحلول عام 2025 إلى قيمة سوقية تُقدّر بنحو تريليون درهم، في ظل سعي الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض الشركات الخليجية الأخرى إلى طرح أسهمها في السوق في وقت قريب.

أما المحلل نايل الجوابرة، فأشار إلى أن زيادة أسهم الشركات المدرجة في مؤشرات الأسهم العالمية مثل «إم أس سي آي» MSCI و«فوتسي راسل» يسهم في زيادة أعداد المستثمرين الدوليين وضخهم مزيداً من الأموال.

بدوره، قال خبير التداول في الأسهم، محمود عطا، إن أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت إلى ارتفاع أعداد المستثمرين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ومنذ انتهاء أزمة جائحة كورونا، هو كثرة الطروحات الأولية التي استقبلها سوق دبي المالي، إضافة إلى ارتفاع أرباح القطاع المصرفي، والتوزيعات المرحلية التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة.

وأكد أن الخطط الحكومية الجيدة وإدراج شركات قوية مالياً، سيؤدي إلى جذب سيولة خارجية، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين خلال الأعوام المقبلة.

أفضل أداء خليجي

حقق سوق دبي المالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أفضل أداء على مستوى البورصات الخليجية بنسبة 6.54%، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4325.45 نقطة في آخر جلسات أغسطس، وليربح رأسماله السوقي ما يناهز 37.8 مليار درهم بعد أن وصل إلى 725.3 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج النصفية القوية للشركات والبنوك.

الحسابات الجديدة

كشفت بيانات سوق دبي المالي أن الحسابات الجديدة توزعت بواقع 4465 حساباً في يناير، و5557 حساباً في فبراير، و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل، و8026 حساباً في مايو، و6223 حساباً في يونيو، و5543 حساباً في يوليو، و7554 حساباً في أغسطس الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 75.9% مقارنة بنحو 4295 حساباً جديداً في أغسطس 2023.

واستحوذت شركة «بي أتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بواقع 24.3 ألف حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 15.38 ألف حساب، ثم «الرمز كابيتال» على 8012 حساباً، بينما استحوذت «الدولية للأوراق المالية» على 4464 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على 3995 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» على 2823 حساباً.

بدورها، استحوذت «أبوظبي الأول للأوراق المالية» على 861 حساباً، والمجموعة المالية «هيرميس - الإمارات» على 779 حساباً، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» على 703 حسابات، و«أتش أس بي سي الشرق الأوسط» على 579 حساباً.

3 ملايين صفقة

نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من ثلاثة ملايين صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري على 66.7 مليار سهم بقيمة تجاوزت 130.6 مليار درهم. واستحوذت مجموعة «هيرميس الإمارات» على نسبة 23.5% أو ما يعادل 30.7 مليار درهم، تليها «بي أتش أم كابيتال» بحصة 13.3% توازي 17.3 مليار درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بنحو 13.03 مليار درهم أو ما نسبته 9.98%، فيما استحوذت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» على نحو 12.1 مليار درهم أو ما يوازي 9.3%.

بدورها، جاءت «شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز الخامس بنحو 7.6 مليارات درهم أو ما نسبته 5.88%، و«أكس كيوب - صانع السوق» بنحو 5.9 مليارات درهم وبنسبة 4.5%، و«بي أتش إم كابيتال - صانع السوق» بـ5.59 مليارات درهم، بحصة 4.28%، و«الرمز كابيتال» بنحو 4.87 مليارات درهم أو ما نسبته 3.73%.