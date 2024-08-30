«الإمارات سكاي سنترال» يتعامل مع 2.5 مليون طن من البضائع سنوياً

أفادت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة طيران الإمارات، بأن عدد الطائرات ضمن أسطول الشحن يصل إلى 11 طائرة شحن حالياً من طراز «بوينغ 777F»، مشيرة إلى أن مركز «الإمارات سكاي سنترال» للشحن، الذي يعمل عبر موقعيها في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين يمتد على مساحة 185 ألف متر مربع، ويتعامل مع أكثر من 2.5 مليون طن سنوياً.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إن مركز «الإمارات سكاي سنترال» يُعدُّ أحد أكبر مراكز الخدمات اللوجستية الجوية في العالم، ويتميّز بتجهيزات حديثة تسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في صناعة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، لافتة إلى أن عدد وجهات الشحن الجوي لدى الناقلة يصل إلى 140 وجهة حالياً.

وذكرت أنها قدمت أخيراً طلباً لشراء خمس طائرات شحن إضافية من طراز «بوينغ 777»، إضافة إلى الطائرات الخمس التي تم طلبها بالفعل، لترفع «الإمارات للشحن الجوي» إجمالي طلبياتها من طائرات «777F» إلى 10 طائرات.

وأكدت أنها تهدف إلى مضاعفة طاقتها خلال العقد المقبل، مشيرة إلى أنه فضلاً عن أسطولها من طائرات الشحن، تعتمد أيضاً على أسطول طائرات الركاب التابع لـ«طيران الإمارات»، لتسهيل حركة نقل البضائع بسرعة وموثوقية وكفاءة في جميع أنحاء العالم، وتوفير سعة شحن إضافية، ما يوفر للمتعاملين المزيد من المرونة من خلال مزيج من الأسطول يتكون من طائرات «بوينغ 777 و777F و747F»، و«إيرباص A350 وA380».

وكانت «الإمارات للشحن الجوي»، قالت في وقت سابق، إنها تتوقع على مدى العقد المقبل، إضافة أكثر من 20 وجهة جديدة إلى شبكة خطوطها، وتوفير مزيد من المرونة والخدمات لمتعامليها من خلال أسطول يضم أكثر من 300 طائرة عريضة البدن.

وتتوقع ذراع الشحن في «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، انضمام 15 طائرة شحن أخرى إلى أسطولها من الطلبات المعلنة وبرنامج تحويل طائرات الركاب، إضافة إلى زيادة في سعة عنابر الشحن على طائرات الركاب الجديدة، بدءاً بطائرات «إيرباص A350»، متبوعة بطائرات «بوينغ 777-X»، التي يتوقع استلامها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير المالي لمجموعة الإمارات، فإن «الإمارات للشحن الجوي» واصلت تعزيز السعة لتلبية الطلب، إذ يعود هذا الطلب الكبير من المتعاملين إلى حلول «الإمارات للشحن الجوي» اللوجستية المتخصصة، ومدى الوصول إلى شبكة «طيران الإمارات» العالمية، وقدرات دبي كمركز بحري وجوي عالمي المستوى، واستثماراتها المستمرة في التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية والمنتجات.

إيرادات قوية

سجلت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن في شركة طيران الإمارات، إيرادات قوية بلغت 13.6 مليار درهم، لتسهم بنسبة 11% من إجمالي إيرادات الناقلة، خلال السنة المالية (2023-2024).

وأطلقت منتجين جديدين مخصصين ضمن قطاع علوم الحياة والرعاية الصحية هما «الإمارات فايتال» و«الإمارات للأجهزة الطبية». كما أطلقت خدمة «إيمريتس ديليفرز» في الكويت، لربط المتسوقين عبر الإنترنت بمواقع التجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودولة الإمارات، متوقعة أن تتوسع الخدمة بشكل كبير في السنوات المقبلة، مع التركيز على الأسواق التي تعاني نقص حلول التوصيل بين الشركات والمستهلك.

• 11 طائرة «بوينغ 777F» أسطول «الإمارات للشحن الجوي»