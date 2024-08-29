«دبي لصناعات الطيران» تشتري 23 طائرة بـ 4 مليارات درهم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، توقيعها اتفاقيات لشراء 23 طائرة من أطراف متعددة، مقابل مبلغ إجمالي يبلغ نحو 1.1 مليار دولار (أكثر من 4 مليارات درهم)، متوقعة أن يتم تسليم جميع الطائرات بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت الشركة في بيان، أن متوسط عمر محفظة الطائرات عند شرائها، يبلغ 3.4 أعوام، بينما يبلغ متوسط مدة إيجارها المتبقية 8.8 أعوام، وهي مؤجرة حالياً لـ13 شركة طيران في تسع دول.

وأوضحت أنه من حيث القيمة، تتكون المحفظة من 91% من الطائرات ذات البدن الضيق، بينما تمثل الطائرات ذات تكنولوجيا الجيل التالي 86% من المحفظة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تار أبور: «يسعدنا أن نعزز أسطولنا بهذه المحفظة الجديدة من الطائرات التي لاتزال تمتلك مدة إيجار طويلة، كما يسعدنا من خلال عملية الشراء هذه أن نرحب بستة عملاء جدد من شركات الطيران إلى قاعدة عملائنا المتنوعة عالمياً».

وأضاف: «من المتوقع، عقب ضم الطائرات الجديدة، أن يتحسن أسطولنا من طائرات الجيل التالي الموفرة للوقود بنحو أربع نقاط مئوية على أساس تقديري».