2.73 مليار درهم التقييم المالي لبوابتي «سالك» الجديدتين

أعلنت شركة سالك، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أمس، التقييم الإجمالي لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين في معبر الخليج التجاري ومنطقة الصفا الجنوبية، حيث بلغ التقييم الإجمالي للبوابتين 2.734 مليار درهم، منها 2.265 مليار درهم لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية.

وذكرت الشركة في بيان، أن البوابتين الجديدتين المتوقع بدء تشغيلهما بحلول أواخر نوفمبر 2024، تقعان عند معبر الخليج التجاري على شارع الخيل، و«الصفا الجنوبية» على شارع الشيخ زايد، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين شارع الميدان وشارع أم الشيف، وبالتالي يرتفع عدد بوابات «سالك» في دبي من ثمانٍ إلى 10 بوابات.

وتهدف البوابتان الجديدتان إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عبر إعادة توجيه المركبات إلى طرق بديلة أوسع، ما يسهم في الحد من الازدحام.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أجرت دراسات مفصلة حول تأثير حركة المرور لتضمن أن يتماشى موقع البوابتين مع أهدافها الاستراتيجية، لتحسين إدارة حركة المرور.

ووفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة مع الهيئة، تملك «سالك» الحقوق الحصرية لبناء وتشغيل وصيانة بوابات التعرفة الحالية أو الجديدة، حتى نهاية يونيو 2071.

وقال رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير: «تُعد البوابتان الجديدتان من الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤكد التزام هيئة الطرق والمواصلات وشركة سالك، الراسخ بتطوير حلول التنقل المستدام، وتحسين البنية التحتية للنقل في دبي، كما يبرز هذا الاستثمار التوجه نحو تعزيز النمو المستدام، وتوفير تنقل أكثر انسيابية في مختلف مناطق إمارة دبي، من خلال تحسين كفاءة التنقل، والحد من الازدحام المروري».

وأكد أن الشركة تمضي قدماً في استراتيجيتها للنمو لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تنقل مستدامة وذكية، مشيراً إلى أن البوابات الجديدة ستسهم في تحسين زمن التنقل، وخفض الازدحام المروري على بعض الطرق الأكثر ازدحاماً في دبي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة سالك، إبراهيم سلطان الحداد: «سعداء للغاية بالتقدم الذي نحققه في أهدافنا طويلة المدى، تماشياً مع طموحنا في أن نحتل مكانة عالمية رائدة في توفير حلول التنقل».

وأضاف أن مجلس إدارة «سالك» أقر قيمة التقييم للبوابتين الجديدتين بناء على نتائج التقييم المالي، لافتاً إلى أن الفروق بين التقييم الخاص بشركة «سالك»، والتقييم الخاص بهيئة الطرق والمواصلات، لم تزد على نسبة 5%.

وتابع الحداد أنه وفقاً لشروط اتفاقية الامتياز، تم اعتماد متوسط التقييمين كقيمة نهائية للبوابتين الجديدتين، بما يتماشى مع ما نصّت عليه اتفاقية الامتياز، وقال: «هذا يعكس التزامنا بالشفافية والدقة في التقييمات المالية والتشغيلية، إضافة إلى تقارب الرؤية المستقبلية بين شركة سالك وهيئة الطرق والمواصلات».

وأوضح أنه في ما يتعلق بهيكل دفعات التقييم، تم الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات على خطة سداد إجمالي مبلغ التقييم للبوابتين الجديدتين على مدى ست سنوات، ابتداء من نهاية نوفمبر 2024، حيث سيبلغ القسط السنوي 455.7 مليون درهم، يتم سداده على دفعتين متساويتين كل ستة أشهر بقيمة 227.85 مليون درهم لكل دفعة، والتي سيتم توفيرها من الموارد المالية الذاتية للشركة.

التأثير المالي المتوقع

تتوقع شركة سالك أن تشهد زيادة كبيرة في عدد الرحلات المولّدة للإيرادات السنوية، مع تشغيل بوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية. وبعد إطلاقهما التشغيلي المتوقع في أواخر نوفمبر 2024، من المتوقع أن تحقق البوابتان الجديدتان تأثيراً في الإيرادات للفترة الممتدة من تاريخ بدء التشغيل حتى نهاية العام الجاري، حيث يُتوقع زيادة عدد الرحلات المولّدة للإيرادات بنحو 7-8% لعام 2024، مقابل التقديرات السابقة البالغة 4-6%، مع هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يبلغ 67-68%، مقابل التقديرات السابقة البالغة 65-66%.

• البوابتان الجديدتان ترفعان عدد بوابات «سالك» في دبي من 8 إلى 10 بوابات.