إنشاء مصنع في «كيزاد» لخدمة قطاعات النفط والنقل والدفاع

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة «كيزاد»، وشركة «أبيكس» للصناعات الهندسية، ومقرها دولة الإمارات، توقيع اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً، لإنشاء مصنع متطور في منطقة «كيزاد أ - المعمورة».

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه من المقرر أن يتم تطوير المصنع باستثمارات تبلغ 90 مليون درهم من قبل «أبيكس»، لإنتاج الأجزاء الصناعية والمكونات والآلات والمعدات اللازمة لصناعات النفط والغاز والنقل والدفاع.

وستمتد المنشأة على مساحة 40 ألف متر مربع، وستعتمد على التقنيات الهندسة المتقدمة لتصميم وتطوير أنظمة مبتكرة.

وسيراعي المصنع في عملياته الممارسات البيئية المستدامة، بما يتماشى مع التزامات حماية البيئة وبما يعزز الممارسات الصناعية المستدامة في كيزاد.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي الرامية إلى استقطاب شركات التصنيع من جميع أنحاء العالم لتحفيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المصنع في ترسيخ مكانة «كيزاد» كمحور إقليمي للتنمية الصناعية المستدامة ووجهة رائدة للمشروعات الصناعية الكبرى في المنطقة.