بحث تطورات الربط الكهربائي المصري الأوروبي

بحثت مصر واليونان تطورات مشروع الربط الكهربائي المصري الأوروبي عبر الربط المباشر مع اليونان، ومستقبل الطاقات المتجددة، وتعظيم العوائد، والاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمود عصمت، في القاهرة أمس، مع رئيس مجموعة شركات «كوبولوزيس» اليونانية، ديمتريس كوبولوزيس، حيث بحثا سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

يشار إلى أن «كوبولوزيس» تعمل في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والربط الكهربائي بين الشبكات الموحدة في العديد من الدول.