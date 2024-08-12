21.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي منذ بداية أغسطس

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 21.5 مليار درهم منذ بدية أغسطس الجاري حتى نهاية تعاملات الجمعة الماضي، تضمنت مبيعات بقيمة 17.62 مليار درهم بعد تنفيذ 5800 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه تم بيع 4497 وحدة سكنية، و698 مبنى، و605 قطع أرضية.

وبلغ إجمالي قيمة الرهن خلال تلك الفترة 2.68 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.25 مليار درهم.