1.3 مليار دولار أرباحاً متوقعة لـ «أدنوك للحفر»

توقّع الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «أدنوك للحفر»، يوسف سالم، أن تحقق الشركة أرباحاً صافية تراوح بين 1.15 مليار دولار و1.3 مليار دولار في نهاية عام 2024.

وقال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الشركة حققت أرباحاً صافية بنحو 570 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما من المتوقع أن تسجل نحو 730 مليون دولار في النصف الثاني من العام نفسه، مرجعاً ذلك إلى التوسّع الكبير في جميع عمليات الشركة عبر مختلف قطاعات أعمالها، والتأثير التشغيلي الكامل للحفارات البرية والبحرية التي تم تشغيلها الفترة الماضية.