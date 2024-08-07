«أدنوك» توقع اتفاقية لتوريد الغاز إلى «أوساكا غاز» اليابانية

أعلنت «أدنوك» أمس، عن توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) لتوريد 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، مع شركة «أوساكا غاز»، إحدى أكبر شركات المرافق العامة في اليابان.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ«أدنوك»، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ «أوساكا غاز» والشركة الفرعية التابعة لها «أوساكا غاز لإمدادات الطاقة والتجارة بي تي إي» (OGEST) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

وقال نائب رئيس أول للتسويق في «أدنوك»، راشد خلفان المزروعي: «تؤكد هذه الاتفاقية التاريخية التي تم توقيعها أمس، وتعد أول صفقة طويلة الأمد مع (أوساكا غاز) لتوريد الغاز الطبيعي المسال، على علاقات الشراكة الراسخة والممتدة في مجال الطاقة بين الإمارات واليابان، كما تسهم في تعزيز مكانة (أدنوك) كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة، وتعكس التزامها بالمساهمة في تلبية احتياجات اليابان من الطاقة من خلال توفير حلول الطاقة الآمنة والمستدامة. ويدعم مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال استراتيجية (أدنوك) الشاملة التي تهدف إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال للمساهمة بتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة».

وتعد الاتفاقية، التي تم توقيعها مع «أوساكا غاز»، واحدة من اتفاقيات عدة طويلة الأمد لمبيعات الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وقعتها «أدنوك» مع شركاء دوليين، ما يرفع التزامات مبيعات الغاز طويلة الأمد إلى 70% من إجمالي السعة الإنتاجية للمشروع.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أوساكا غاز»، كيجي تاكيموري: «يسرنا في (أوساكا غاز) تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال من (أدنوك)، المورد العالمي الموثوق والمسؤول للطاقة. وستعزز هذه الاتفاقية بشكل كبير استقرار مشتريات (أوساكا غاز) من الغاز الطبيعي المسال، كما أنها تدعم الأسس التي تستند إليها الشركة لتوفير إمدادات مستقرة من الطاقة لعملائها، وتسهم كذلك في تمكين الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، وتسريع جهود الشركة لتحقيق الحياد المناخي. وسنواصل العمل على تطوير وضمان مشتريات مستقرة وإمدادات آمنة من الغاز الطبيعي الذي يعد وقوداً انتقالياً مهماً».

وسيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، أول منشأة تصدير لهذا المورد الحيوي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة.

وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 ملايين طن متري سنوياً، وبسعة إجمالية 9.6 ملايين طن متري سنوياً، وسيسهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ«أدنوك» من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن متري سنوياً، وذلك ضمن جهود الشركة لتطوير وتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال.