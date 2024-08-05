الفجيرة تبحث مع وزارة البترول المصرية تداول وتخزين المواد البترولية

عقد مؤخرا اجتماع تحضيري بين وزارة البترول المصرية والفجيرة للنفط والغاز وبروج للإستثمارات البترولية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي متمثلا في حكومة الفجيرة والشركات التابعة لها.

وقام وزير البترول المصري في وقت سابق بزيارة المنطقه البترولية في إمارة الفجيره وميناء الفجيرة، ووجه الدعوة لممثلي حكومه الفجيرة لزياره مصر ومنطقه بترول الصحراء الغربية وميناء الحمراء، للإطلاع على آخر المشروعات البترولية وتبادل الخبرات والأساليب المتبعة في مجال تداول وتخزين المواد البترولية.

وحضر اللقاء كريم بدوي وزير البترول والمهندس محمود ناجي والمهندس إبراهيم مسعود

عن الجانب المصري والمهندس هاني عبد المنعم المدير التنفيذي للفجيره للنفط والغاز والمستشار احمد عادل مستشار حكومة الفجيرة .

جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون والشراكة بين وزارة البترول المصرية وإمارة الفجيرة وبحث اطلاق و تدشين استثمارات في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة خاصة في منطقة البحر المتوسط، والدور المصري الهام كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، والذى يدعم فرص نجاح المشروعات الاستثمارية الجديدة، كما تم استعراض مجال تموين السفن والاتفاق على بحث إمكانية التعاون في هذا المجال.

وقال المهندس محمود ناجي في تصريح صحفي:"يأتي هذا الاجتماع التحضيري لبحث أوجه التعاون مع حكومة الفجيرة والشركات التي تمثلها، حيث توجد العديد من الفرص المجدية التي يمكن العمل عليها، وتحقق الفائدة لجميع الاطراف".

بدوره قال أحمد عادل عطية مستشار حكومة الفجيرة :" تتمتع جمهورية مصر بالعديد من الفرص الواعدة والهامة في مجال النفط والغاز، ونعتزم بالتعاون مع وزارة البترول المصرية لدراسة العديد من الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز تواجد حكومة الفجيرة والشركات التي تمثلها في قطاع الطاقة المصري".

يذكر أن إمارة الفجيرة تعد مركزا استراتيجيا على المستوى الإقليمي و الدولي ، في مجال تخزين وتداول البترول ومشتقاته، وتحتل مكانة مُتميزة بين أكبر ثلاثة مراكز تخزين البترول في العالم وتتمتع المنظومة المتكاملة في الفجيرة ، ببنية تحتية وتشريعية حديثة ومتطورة في هذا المجال.