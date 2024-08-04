ارتفاعات سعرية تحفز متعاملين على بيع سبائك ومشغولات مستعملة للمتاجر

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 7.5 و10.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الزيادات السعرية الأخيرة للمعدن الأصفر حفّزت متعاملين على بيع منتجات السبائك والمشغولات الذهبية للمتاجر للاستفادة من فروق الأسعار، لافتين إلى أن المنافذ شهدت معدلات إقبال متباينة من المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، التي تأثرت بشكل محدود بالزيادات السعرية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 298.75 درهماً، بارتفاع 10.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 276.75 درهماً، بزيادة 9.75 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 267.75 درهماً، بارتفاع 8.75 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 229.5 درهماً بزيادة 7.5 دراهم.

وقال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي، إن «الزيادات السعرية كانت تأثيراتها محدودة في مبيعات المشغولات الجديدة، فيما انعكست تلك الارتفاعات على تحفيز بعض المتعاملين في الإقبال على بيع منتجات من السبائك لديهم للمتاجر للاستفادة من فروق الأسعار، ومعاودة الشراء عند تراجع الأسعار بمعدلات محفزة».

من جهته، أكد مدير محل «ريكي للمجوهرات»، ريكي داهناك، أن «ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بمعدلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة حفز متعاملين على بيع منتجات من السبائك والعملات للمتاجر للاستفادة من الزيادات السعرية»، لافتاً إلى أن «الإقبال على بيع السبائك تركز في منتجات متوسطة وصغيرة الوزن، مع ترقب بعض المتعاملين متغيرات الأسعار وتوقع تسجيل ارتفاعات إضافية بمعدلات أكبر خلال الفترات المقبلة».

وأضاف أن «الزيادات السعرية كانت تأثيراتها محدودة في شراء المشغولات الذهبية الجديدة، بدعم من استمرار الطلب من الأفواج السياحية، وإقبال بعض المتعاملين على شراء هدايا من المشغولات في العطلات الصيفية لأسرهم».

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجي باليكر، إن «الزيادات السعرية كانت لها تأثيرات ملحوظة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مع توجّه بعض المتعاملين لبيع منتجات السبائك والعملات الذهبية للمتاجر، إضافة إلى المشغولات المستعملة من موديلات قديمة، للاستفادة من الارتفاعات السعرية، والعودة لشراء موديلات حديثة عند تراجع الأسعار بمعدلات كبيرة».

وأضاف أن «بيع منتجات السبائك يتم بشكل حذر، عبر تركيز عمليات البيع على منتجات متوسطة أو صغيرة الوزن، مع توقع تسجيل أسعار الذهب معدلات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة».