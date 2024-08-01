«تدرا» تطلق برنامج «مركز المعرفة» لتدريب موظفي «التنافسية والإحصاء»

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، (تدرا)، برنامج مركز المعرفة، المصمم لتدريب الموظفين في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تتوافق مع أهداف ومتطلبات المركز.

يشتمل البرنامج على تسعة مسارات تدريبية، تمزج بين التعلم الذاتي والتفاعلي لمواضيع عدة، حول البيانات وطرق تحليلها والاستفادة منها، وتسخير استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم ثورة البيانات، إضافة إلى برامج تعزيز التنافسية، ضمن تسعة مسارات تدريبية عبر تجربة تعليمية تستمر لمدة 43 ساعة.

وقال نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية بالإنابة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس محمد الخميس: «فخورون بإطلاق برنامج مركز المعرفة، الذي صمم خصيصاً لتدريب الموظفين الجدد في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث سيسهم هذا البرنامج بشكل كبير في تطوير كفاءات الموظفين الجدد، ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع أدوات العصر ومفاهيمه الرقمية».

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التمكين الرقمي للبيانات، ثريا الهاشمي، إن «إطلاق برنامج مركز المعرفة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يدعم جودة وكفاءة العمل الحكومي والاستثمار المتواصل في الكوادر الوطنية، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ما يعزز من رفع مستويات الإنتاجية، ويسهم في تعزيز تنافسية ومكانة دولة الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي في مختلف القطاعات الحيوية الرئيسة في الدولة».

يذكر أن الأكاديمية الرقمية، هي منصة أكاديمية افتراضية تأسست بمبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.