عقاريون: هجرة الأثرياء والطلب والنمو السياحي تدعم الإقبال على العقارات الفاخرة بدبي

توقع عقاريون استمرار نمو قطاع العقارات الفاخرة في دبي مع تزايد الطلب من الأجانب، وهجرة الأثرياء إلى دبي، والتطورات الاقتصادية والسياحية المستمرة، لتكون دبي المحطة العقارية الأولى التي يتجه إليها غالبية المستثمرين من حول العالم.

وأكدت دراسة حديثة صادرة عن شركة «بوشامب إستيتس» المتخصصة في العقارات الفاخرة، أن الكثير من الأثرياء يصرفون النظر حالياً عن لندن، ويتجهون إلى عقارات دبي الفاخرة وسوقها المزدهرة في ظل المخاوف بشأن الخطط المستقبلية للاقتصاد البريطاني.

ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك»، شهدت دبي بيع ما مجموعه 190 منزلاً بقيمة إجمالية 3.2 مليارات دولار، (ما يوازي 11.77 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري. في المقابل انخفضت المبيعات في وسط لندن في النصف الأول من هذا العام مقارنة بعام 2023.

وقالت «نايت فرانك» إن مبيعات المنازل الفاخرة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أو أكثر في دبي ظلت مستقرة في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من انخفاض عمليات طرح العقارات للبيع، مع بقاء الطلب من الأثرياء في العالم قوياً.

إلى ذلك تشهد سوق العقارات في دبي زيادة كبيرة في عدد المشترين الأوروبيين ومعدّل اهتمامهم، خصوصاً من دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا والسويد وسويسرا والنمسا وبلجيكا والنرويج. ويؤكد هذا الاهتمام المتزايد جاذبية دبي وجهة رئيسة للباحثين عن عقارات فاخرة، تلائم أسلوب حياتهم وتتواءم مع قيمهم وأهدافهم الاستثمارية على المدى الطويل.

وفي الربع الثاني من عام 2024، حققت السوق أرقاماً قياسية، حيث بلغ إجمالي المعاملات 34 مليار دولار أميركي (125 مليار درهم)، وهو أعلى حجم وقيمة يتم تسجيله على الإطلاق، وفقاً لتقرير حديث لشركة «بروبيرتي فايندر».

بينما تتوقع شركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز» أن ينمو قطاع العقارات الفاخرة بنسبة 15-20% هذا العام، بما يتجاوز النمو الإجمالي المتوقع للسوق بنسبة 10%، ويعود هذا النمو القوي في قطاع العقارات الفاخرة في دبي إلى عوامل عدة، بما في ذلك المعروض المحدود من الوحدات المتاحة، لاسيما الوحدات العقارية المكتملة.

وأكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم»، أن دبي تفوقت على توقعات تراجع القطاع العقاري خلال العام الجاري، وواصلت الارتفاع لتؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون العالميون لاقتصاد دبي.

وقالت مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة غزلان للعقارات، غزلان الكراوي، إن «دبي تعتبر واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في العالم، خصوصاً في مجال العقارات الفاخرة».

وأشارت إلى أن «الطلب على العقارات الفاخرة في دبي لايزال في ارتفاع مستمر»، مؤكدة أن «دبي تشهد طلباً متزايداً على العقارات الفاخرة بفضل الجودة العالية والخدمات الفريدة التي تقدمها هذه العقارات، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية الجاذبة، ما يزيد من جاذبية العقارات الفاخرة».

وتوقعت الكراوي استمرار ارتفاع أسعار العقارات في دبي في المستقبل القريب، وذلك على الرغم من أن بعض المستثمرين ينتظرون انخفاض الأسعار إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن الأسعار ستواصل النمو.

وأكدت أن «أسعار العقارات في دبي لاتزال أقل بكثير مقارنة بالمدن العالمية الكبرى مثل طوكيو، وسنغافورة، وزيوريخ»، مضيفة: «عندما نقارن دبي بهذه المدن نجد أن أسعار العقارات في دبي تعتبر معقولة للغاية، وهذا يعزز من جاذبية الاستثمار في السوق العقارية هنا».

ولفتت إلى أن ندرة الأراضي في المواقع الاستراتيجية داخل دبي ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار خلال السنوات المقبلة، بينما المستثمرون الذين ينتظرون انخفاض الأسعار قد يندمون في المستقبل، لأن الأراضي المتاحة في المواقع الاستراتيجية محدودة جداً، وهذا سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، إن «جميع المؤشرات تظهر اتجاهات إيجابية للسوق العقارية في دبي على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار حالة الزخم داخل السوق والعوامل المساعدة لجذب آلاف المستثمرين الأجانب من الشريحة ذات الملاءة المالية الجيدة كل عام».

وأفاد طباخ بأن هذا يدعم تزايد الطلب على جميع الفئات العقارية، خصوصاً العقارات الفاخرة، ما يعزز مواصلة ارتفاع أسعار المبيعات والإيجارات.

وأشار إلى أن أحد العوامل الرئيسة التي تحفز المستثمرين لدخول السوق العقارية في دبي يتمثل في معدل الضرائب المنخفض، قياساً بالأسواق الكبرى الأخرى، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي المناسب لأسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وتابع طباخ: «برنامج التأشيرة الذهبية والفرص الاستثمارية المغرية شجعا أصحاب الثروات على الانتقال إلى دبي لشراء منزلهم الفاخر، بصفقات فاقت قيمتها مئات الملايين، وتعتبر الأعلى تاريخياً من حيث القيمة»، لافتاً إلى أن دبي تتمتع باستقرار أمني ومالي واقتصادي، ما عزز النمو غير المسبوق للقطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة.

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو» العقارية، زاهي قشوع، أن «المبيعات العقارية في الإمارات تسجل مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وكان للعقارات الفاخرة الدور الأساسي في هذه الطفرة»، لافتاً إلى أن دبي صارت واحدة من أفضل الوجهات للاستثمار في العقارات الفاخرة، بفضل جودة الحياة في الإمارة وفرص الاستثمار المتاحة وتسهيلات منح الإقامة إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والتشريعات الحديثة التي تعزز ثقة المتعاملين.

وأضاف قشوع أن «دبي تفوقت في مجال الإسكان الفاخر والعقارات ذات الوجهة البحرية، وتواكب باستمرار أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، وسط إقبال غير مسبوق للأثرياء من جميع أنحاد العالم».

وأفاد بأن سوق العقارات في دبي خالفت التوقعات بتباطئها أو انخفاضها، إذ تواصل الأسعار الارتفاع وسط نمو الطلب على شراء المنازل من قبل المقيمين سواء الجدد أو القدامى.