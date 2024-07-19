"الطیران المدني": "تأثير طفيف" على سير العمليات التشغيلية في مطارات الدولة

أكدت الھیئة العامة للطیران المدني أن الحالة العالمیة للخلل الفني التي تأثرت بھا عدد من القطاعات عبر العالم أدت إلى تأثیرات طفیفة على سیر العملیات التشغیلیة لمطارات الدولة وشركات الطیران.

وأوضحت الھیئة أنها كانت ھناك تأخیرات طفیفة في عملیات تسجیل وصول عدد محدود من الرحلات، حیث تم استخدام نظام بدیل من قبل شركات الطیران، مما سمح باستئناف عملیات التسجیل بالشكل الطبیعي.

وعلى مستوى الناقلات الوطنیة تقوم الشركات بمتابعة مكثفة للوضع وإرسال تحدیثات وإرشادات فوریة للمتعاملین والمسافرین.

وتدعو الھیئة العامة للطیران المدني الجمھور العام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.