«أبوظبي العالمي» يُعدّل رسوم التراخيص التجارية للشركات بدءاً من 2025

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن تعديلات مهمة على رسوم ترخيص الشركات، وذلك في إطار إجراءات تسهيل العملية الانتقالية للشركات العاملة في «جزيرة الريم».

وأفاد السوق، في بيان، بأنه سيبدأ من الأول من يناير 2025 بتطبيق تخفيضات كبيرة بنسبة 50% أو أكثر على رسوم استصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة. وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة الأعمال الحيوية الشاملة في أبوظبي العالمي، بما يعزز جاذبية وسهولة انضمام الشركات من مختلف القطاعات إلى إطاره التنظيمي.

وبموجب التعديلات الأخيرة، سيتم تخفيض رسوم التسجيل لفئة «الشركات غير المالية» من 10 آلاف إلى 5000 دولار، في حين ستُخفض رسوم التجديد السنوية للترخيص للفئة نفسها من 8000 دولار إلى 5000 دولار. كما تم تطبيق تخفيضات كبيرة بمقدار الثلثين على رسوم تسجيل شركات التجزئة من 6000 دولار إلى 2000 دولار، فيما ستُخفّض رسوم التجديد السنوية لترخيص شركات التجزئة بنسبة 50% لتصل إلى 2000 دولار.

وسيبدأ تطبيق هذه الرسوم المعدّلة في الأول من يناير 2025 تزامناً مع انتهاء الفترة الانتقالية الحالية في 31 ديسمبر 2024. وسيطبق الهيكل الجديد للرسوم على كامل النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي الذي يشمل جزيرتي «المارية» و«الريم».

وذكر «أبوظبي العالمي» أن التعديلات الجديدة على الرسوم تأتي في أعقاب سلسلة مشاورات أجراها عام 2023، بالتعاون مع مجموعة مختارة من الشركات العاملة في جزيرة الريم.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، حمد صياح المزروعي: «لضمان عملية انتقالية سهلة وسلسة للشركات العاملة في جزيرة الريم، يواصل (أبوظبي العالمي) وسلطة التسجيل التابعة له بذل جهود استباقية، وإطلاق مبادرات متنوعة، مع التركيز على مصالح مجتمع الأعمال كأولوية لكل قرار يتم اتخاذه».

وأضاف: «في هذا الإطار عملنا على دراسة الأثر المالي للعملية الانتقالية على الفئات المختلفة للشركات، وقمنا سابقاً بإعفاء الشركات غير المالية وشركات التجزئة المؤهلة العاملة في جزيرة الريم، من الرسوم خلال الفترة الانتقالية. واستكمالاً لهذه الجهود راجعنا هيكلية الرسوم عبر تطبيق تخفيضات كبيرة لهذه الفئات من الشركات بدءاً من العام المقبل، بهدف تخفيف أي تبعات محتملة على الشركات في رحلة انتقالها إلى سوق أبوظبي العالمي، ولتمكينها من مزاولة أعمالها بفاعلية وكفاءة في السوق».

وذكر «أبوظبي العالمي» أن الموعد النهائي لمبادرة الإعفاء من الرسوم المقدمة من السوق سابقاً للشركات المؤهلة العاملة في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة في جزيرة الريم، هو 31 أكتوبر 2024.

ونبّه إلى أنه سيتم تطبيق القائمة الكاملة لرسوم تسجيل الشركات الجديدة ورسوم تجديد التراخيص بدءاً من الأول من يناير 2025، وستنشر في ديسمبر من العام الجاري.

الشركات المالية والناشئة

أفاد سوق أبوظبي العالمي بأنه راجع الرسوم المطبقة على فئة «الشركات المالية». وشملت هذه المراجعة رفع رسوم الترخيص من 15 إلى 20 ألف دولار أميركي، إلى جانب رفع رسوم التجديد السنوية للترخيص من 13 إلى 15 ألف دولار.

كما تم تطبيق تعديل على الرسوم المطبقة على «الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية»، إذ تم رفع رسوم التسجيل والتجديد من 1000 إلى 1500 دولار. ولم يتم إجراء أي تعديلات على الرسوم الخاصة بفئة «الشركات ذات الأغراض الخاصة»، حيث بقيت عند 1900 دولار.