"أبوظبي العالمي" يعلن عن تعديلات على رسوم التراخيص التجارية للشركات بدءاً من عام 2025

أعلن سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعديلات مهمة على رسوم ترخيص الشركات، وذلك في إطار إجراءات تسهيل العملية الانتقالية للشركات العاملة في جزيرة الريم، حيث سيبدأ أبوظبي العالمي من 1 يناير 2025، بتطبيق تخفيضات كبيرة بنسبة 50% أو أكثر على رسوم استصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز منظومة الأعمال الحيوية الشاملة في أبوظبي العالمي، بما يعزز الجاذبية والسهولة لانضمام الشركات من مختلف القطاعات إلى إطاره التنظيمي.

وبموجب التعديلات الأخيرة، سيتم تخفيض رسوم التسجيل لفئة الشركات غير المالية من 10,000 دولار أمريكي إلى 5,000 دولار أمريكي، في حين ستُخفض رسوم التجديد السنوية للترخيص للفئة نفسها من 8,000 دولار أمريكي إلى ,5000 دولار أمريكي. كما تم تطبيق تخفيضات كبيرة بمقدار الثلثين على رسوم تسجيل شركات التجزئة من 6,000 دولار أمريكي إلى 2,000 دولار أمريكي، فيما ستُخفّض رسوم التجديد السنوية لترخيص شركات التجزئة بنسبة 50%، لتصل إلى 2000 دولار أمريكي.

هذا ويبدأ تطبيق هذه الرسوم المعدلة في 1 يناير 2025 للتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية الحالية في 31 ديسمبر 2024. وسيطبق الهيكل الجديد للرسوم على كامل النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي الذي يشمل جزيرتي الماريه والريم.

وتأتي التعديلات الجديدة على الرسوم في أعقاب سلسلة من المشاورات التي أجراها أبوظبي العالمي في عام 2023 بالتعاون مع مجموعة مختارة من الشركات العاملة في جزيرة الريم لجمع الآراء والملاحظات والأفكار تتعلق بتوسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي. كما تناولت هذه المناقشات مواضيع رئيسية مثل سهولة الحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي والرسوم المطبقة على هذه التراخيص. ونتيجة لهذي الدراسات أجرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي مراجعة شاملة لهيكلية الرسوم الخاصة بها لتواكب تطلعات مختلف الشركات في نطاقها الجغرافي الموسّع حديثاً، وبما يضمن الانتقال السلس للشركات إلى نطاقها الجغرافي الجديد.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "لضمان عملية انتقالية سهلة وسلسة للشركات العاملة في جزيرة الريم، يواصل أبوظبي العالمي وسلطة التسجيل التابعة له بذل جهود استباقية وإطلاق مبادرات متنوعة، مع التركيز على مصالح مجتمع الأعمال كأولوية لكل قرار يتم اتخاذه. وفي هذا الإطار، عملنا على دراسة الأثر المالي للعملية الانتقالية على الفئات المختلفة للشركات، وقمنا سابقاً بإعفاء الشركات غير المالية وشركات التجزئة المؤهلة العاملة في جزيرة الريم من الرسوم خلال الفترة الانتقالية. واستكمالاً لهذه الجهود قمنا بمراجعة هيكلية الرسوم عبر تطبيق تخفيضات كبيرة لهذه الفئات من الشركات بدءاً من العام المقبل، وذلك بهدف تخفيف أي تبعات محتملة على الشركات في رحلة انتقالها إلى سوق أبوظبي العالمي، ولتمكينها من مزاولة أعمالها بفعالية وكفاءة في السوق."

يشار إلى أنّ الموعد النهائي لمبادرة الإعفاء من الرسوم المقدّمة من أبوظبي العالمي سابقاً للشركات المؤهلة التي تعمل في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة في جزيرة الريم، هو 31 أكتوبر 2024.

كما قام أبوظبي العالمي بمراجعة الرسوم المطبقة على فئة الشركات المالية، وشملت هذه المراجعة رفع رسوم الترخيص من 15,000 دولار أمريكي إلى 20,000 دولار أمريكي، إلى جانب رفع رسوم التجديد السنوية للترخيص من 13,000 دولار أمريكي إلى 15,000 دولار أمريكي. من جهة أخرى، تم تطبيق تعديل على الرسوم المطبقة على الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، حيث تم رفع رسوم التسجيل والتجديد من 1,000 دولار أمريكي إلى 1,500 دولار أمريكي. ولم يتم اجراء أي تعديلات على الرسوم الخاصة بفئة الشركات ذات الأغراض الخاصة حيث بقيت عند 1,900 دولار أمريكي.

سيتم تطبيق القائمة الكاملة لرسوم تسجيل الشركات الجديدة ورسوم تجديد التراخيص بدءاً من 1 يناير 2025، وستنشر في ديسمبر من هذا العام.