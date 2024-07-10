آمنة الضحاك: تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية بدبي يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا لتجارة الغذاء

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خطة لتطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وإنشاء "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه" بدبي، خطوة رائدة تدعم مساعي وجهود دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي الوطني وتطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية محلياً وعالمياً.

وقالت معاليها، في تصريح اليوم، إن تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر استيراد الغذاء ضمن أهم توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، مشيرة إلى أن تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائي في دبي يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة الغذاء، ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في القطاع، وتنشيط الإنتاج المحلي من الغذاء والمنتجات الغذائية وتدفقه في أسواق الدولة للاستهلاك ولأغراض التصدير، كما تلقي الخطوة بظلالها على دعم جهود تحويل نظم الغذاء التقليدية إلى نظم مستدامة وذكية مناخيا.

وأكدت معاليها أن المشروع الرائد يمثل خطوة مهمة نحو مضاعفة حجم سوق تجارة الغذاء في الإمارات، ويساهم في جعل الدولة أكثر مرونة في مواجهة تحديات تجارة الغذاء الدولية وتوفير الغذاء بأسعار تنافسية، وهو ما يدعم مساعي توفير غذاء صحي كاف آمن ذي قيمة غذائية مناسبة لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة من أجل حياة صحية، وفي كل الأوقات.