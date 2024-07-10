اتفاقية لتسريع توسع الشركات المحلية عالمياً

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «في إف إس جلوبال» العالمية المتخصصة في مجال تعهيد وتكنولوجيا إصدار التأشيرات للقطاع الحكومي والبعثات الدبلوماسية، بهدف تقديم خدمات استراتيجية لدعم عمليات توسع القطاع الخاص بدبي في الأسواق الدولية، عبر فروع وموارد الشركة حول العالم.

وبموجب المذكرة، ستسهم الخدمات التي ستقدمها «في إف إس جلوبال» في تسهيل الإجراءات المرتبطة بدخول الشركات العاملة في دبي إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز من قدرة هذه الشركات على الاستفادة من الفرص التجارية الواعدة حول العالم، وبما يشمل عمليات تقييم الشركاء المحتملين، والتحقق من موثوقيتهم، الأمر الذي يسهل إبرام الشراكات في الأسواق الخارجية بالنسبة لمجتمع الأعمال المحلي من خلال التأكد من مصداقية أي شريك محتمل خارج الدولة.

وتندرج هذه المذكرة ضمن إطار «برنامج الشراكات العالمية»، المبادرة الجديدة أطلقتها غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، بهدف تسريع جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر ثماني فئات تجارية، ما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر 30 سوقاً ذات أولوية.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بدعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي، ودعم توسع مجتمع الأعمال المحلي عالمياً». وأضاف: «يسهم التعاون مع (في إف إس جلوبال) بتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في دبي عبر تسهيل عملية الدخول إلى الأسواق الدولية، وسنواصل تعزيز جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للفرص والنمو».

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس جلوبال»، زوبين كاركاريا: «يسعدنا التعاون مع غرف دبي في تقديم خدماتنا التجارية والاستثمارية العالمية (TradeBridge Global) للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها».

وأضاف: «تعزز هذه المبادرة من ترسيخ التزامنا بدعم تنمية إمارة دبي كمركز أعمال عالمي رائد، إذ بدأت علاقتنا مع دولة الإمارات في عام 2002 مع إطلاق خدمة التأشيرات إلى دبي مع (طيران الإمارات)، ثم نقلنا مقرنا الرئيس العالمي إلى دبي في عام 2013».

وتابع: «عيّنا في العام الماضي، أول رئيس للتمكين والإندماج في دولة الإمارات للمساهمة في تعزيز رؤية الحكومة في جذب المواهب المحلية وتطويرها والاحتفاظ بها، لتمثل هذه الشراكة الجديدة مع غرف دبي خطوة أخرى نحو دعمنا والتزامنا تجاه دبي والإمارات».