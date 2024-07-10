الإمارات تؤكد مواصلة تفعيل «الاستثمارات» الداعمة لأهداف التنمية المستدامة

أكدت دولة الإمارات مواصلة مساعيها الدولية لتفعيل «الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة»، والتي ترجمتها من خلال مجموعة مبادرات نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية.

وأوضحت خلال مشاركتها في جلسة ضمن فعاليات اليوم الأول من «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024» في مدينة نيويورك، أن إجمالي المساعدات الخارجية في عام 2022 جاوز 3.4 مليارات دولار، في وقت وصل فيه المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها «صندوق أبوظبي للتنمية» حول العالم منذ تأسيسه وحتى عام 2023، إلى نحو 60 مليار دولار لأكثر من 100 دولة.

التنمية المستدامة

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ركزت منذ تأسيسها على التنمية المستدامة، عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عدة، لم تقتصر على دولة الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.

وقال إن دولة الإمارات تبنت نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالإسهام في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عقدت بعنوان: «تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة» ضمن فعاليات اليوم الأول من «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في الفترة من الثامن إلى 17 يوليو الجاري بمقر المنظمة في نيويورك، وتشارك فيه دولة الإمارات بوفد حكومي كبير.

مبادرات ومشروعات

وتناول لوتاه عدداً من المبادرات والمشروعات التي تبرز جهود دولة الإمارات في تفعيل «الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة»، إذ بلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليارات دولار أميركي، 83% منها مساعدات تنموية.

وأكد مواصلة الدولة مساعيها الدولية لتفعيل «الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة»، والتي ترجمتها من خلال مجموعة مبادرات نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة، مثل وزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، و«مصدر»، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

صندوق «ألتيرّا»

واستعرض لوتاه عدداً من المبادرات والمشروعات التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لدولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم، خلال استضافتها مؤتمر الأطراف (COP28)، حيث أعلنت دولة الإمارات إنشاء صندوق «ألتيرّا» بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، المصمم لسد فجوة التمويل المناخي، وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، والهادف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، ورصد الإمارات حتى العام 2050 أكثر من 163 مليار دولار (600 مليار درهم) لاستثماراتها في الطاقة النظيفة.

«صندوق أبوظبي للتنمية»

ولفت لوتاه إلى ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها «صندوق أبوظبي للتنمية» حول العالم منذ تأسيسه وحتى عام 2023، إلى ما يقارب 60 مليار دولار أميركي، لأكثر من 100 دولة، أسهمت في دعم واستدامة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما شكلت المساعدات التنموية 54% من إجمالي المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف دول العالم في عام 2022. بدوره، بلغ إجمالي حجم إنفاق «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» نحو 1.8 مليار درهم ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد في 105 دول.

«مصدر» والطاقة النظيفة

وأشار إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة «مصدر» في دعم جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال محفظتها التي جاوزت قيمتها 30 مليار دولار عام 2023، ومشروعاتها الموجودة في أكثر من 40 دولة، والتي تسهم في تحييد 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فيما تتطلع إلى الوصول إلى قدرة إنتاج إجمالية للطاقة المتجددة بواقع 100 غيغاواط بحلول عام 2030.

وأوضح لوتاه حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35 دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 ملايين شخص، كما وفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب.

«العدالة الخضراء»

تقود وزارة الداخلية عملية «العدالة الخضراء» الدولية، بدعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية، حيث استهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون، والتي أدت إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها على 32 مليون دولار أميركي.

. 60 مليار دولار المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها «صندوق أبوظبي للتنمية» حول العالم منذ تأسيسه وحتى عام 2023.

. «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بلغت نحو 1.8 مليار درهم وأحدثت أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد في 105 دول.