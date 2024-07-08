37 مليار دولار صادرات كوريا من السيارات

ارتفعت صادرات كوريا من السيارات إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 3.8% على أساس سنوي، وذلك بحسب بيانات نقلتها وكالة الأنباء الكورية «يونهاب».

ويعد هذا الرقم أعلى مستوى لصادرات القطاع على الإطلاق للنصف الأول من أي عام، بعد أن سجلت صادرات السيارات رقماً قياسياً قدره 35.65 مليار دولار خلال النصف الأول 2023، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 25.23 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2014، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة ورابطة التجارة الدولية الكورية. وأرجعت الوزارة ذلك النمو إلى مواصلة نمو صادرات السيارات ذات القيمة المضافة العالية، مثل السيارات الصديقة للبيئة.