إطلاق «برنامج دو لريادة الأعمال» لدعم الشركات الناشئة

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، لإطلاق «برنامج دو لريادة الأعمال»، الذي يعد منصة مصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وقع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، كل من الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، كريم بنكيران.

وأوضحت «دو» في بيان، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على زيادة قدرتها على التوسع والانتشار، إذ يسعى إلى توجيه هذه الشركات نحو التكيف لتحقيق النمو والازدهار باستخدام حلول مرنة للاتصالات ومساحة ممارسة العمل وتعزيز المعرفة الرقمية لدى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تدريب عملي في مجالات الاتصال المؤسسي، والتسويق، والأمن السيبراني.

ويتيح البرنامج للشركات تعلم سبل دمج أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي لدعم قدراتها التنافسية وتنفيذ عملياتها التشغيلية بسهولة ويعمل على توجيه وإرشاد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عملية التحول الرقمي، والتي تتضمن جوانب التخطيط الاستراتيجي، وتبني أدوات التكنولوجيا وإدارة التغيير المؤسسي، بما يعظم الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو المستدام في بيئة أعمال تتسم بسرعة التطور.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العمود الفقري لاقتصاد إمارة دبي، والقوة الدافعة وراء الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل»، لافتاً إلى أن المركز يحتضن أكثر من 1000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي: «تأتي المبادرة دعماً لنمو الاقتصاد الإقليمي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة».