«دبي المالي» ينجز المراجعة الدورية لمؤشريه العام والإسلامي

أعلن سوق دبي المالي نتائج المراجعة الدورية ربع السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، وتطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرين اعتباراً من أمس.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت أربع شركات على نحو 40% من إجمالي وزن المؤشر العام، وهي «ديوا» بحصة 10%، و«دبي الإسلامي» بوزن 10%، و«إعمار العقارية» 10%، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 10%.

وجاء سهم «دبي التجاري» في المركز الخامس بوزن 6.08%، ثم «إعمار للتطوير» 5.08%، و«دبي للاستثمار» 5.06%، و«سالك» 4.73%، و«المشرق» 4.69%، و«العربية للطيران» 4.61%، و«دو» 4.24%، و«الخليج للملاحة» 3.19%، و«إمباور» 2.18%، و«مصرف عجمان» 1.95%.

وحل سهم «سوق دبي المالي» في المركز الـ15 بوزن 1.62%، و«تبريد» 1.54%، و«أرامكس» 1.51%، و«باركن» 1.49%، و«ديار» 1.46%، و«تعليم» 1.38%، و«تيكوم» 1.38%، و«الاتحاد العقارية» 1.15%، و«سبينس» 1.05%، فيما جاءت بقية الشركات بحصص دون 1%.

وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت ثلاثة أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر، وهي: «ديوا» بحصة 10% و«دبي الإسلامي» بوزن 10% و«إعمار العقارية» بنسبة 10%.

وتصدر سهم «إعمار للتطوير» المركز الرابع بوزن 6.99%، ثم «دبي للاستثمار» 6.97%، و«سالك» 6.51%، و«العربية للطيران» 6.36%، و«دو» 5.84%، و«الخليج للملاحة» 4.39%، و«إمباور» 3%، و«مصرف عجمان» 2.68%، و«سوق دبي المالي» 2.23%، و«السلام البحرين» 2.13%، و«تبريد» 2.12%. وبلغ وزن سهم «أرامكس» في المؤشر الإسلامي 2.07%، و«باركن» 2.05%، و«ديار» 2.02%، و«جي إف إتش» 1.96%، و«تعليم» 1.9%، و«تيكوم» 1.9%، و«الاتحاد العقارية» 1.58%، و«تاكسي دبي» 1.14%، و«أمانات» 1.22%، و«دريك آند سكل» 1.16%، و«دبي للمرطبات» 1.06%، فيما جاءت بقية الشركات بحصص دون 1%.