1.5 تريليون درهم ودائع «فوق 20 مليوناً»

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير (أكثر من 20 مليون درهم) على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، حيث بلغت قيمتها 2.657 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن قيمة الودائع التي تزيد على 20 مليون درهم بلغت نحو 1.537 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بما يعادل 57.8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالدولة، بزيادة نسبتها 14.7%، مقارنة بنحو 1.34 تريليون درهم في نهاية مارس 2023. وبلغت قيمة الودائع بـ«أكثر من خمسة ملايين حتى 20 مليون درهم» نحو 326.9 مليار درهم، أو ما نسبته 12.3% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.6%، مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في مارس 2023.