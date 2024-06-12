«الأنصاري للخدمات المالية» تنال جائزة أفضل طرح عام أولي في القطاع المالي

أعلنت «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، المُدرجة في سوق دبي المالي، حصولها على «جائزة أفضل طرح عام أولي عن فئة القطاع المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2023»، والتي تمنحها المجلة المالية «EMEA Finance»، وذلك تقديراً لتميُّز الطرح الأولي العام في 2023 من حيث الكفاءة في التنفيذ، والطلب الكبير من قبل المستثمرين.

وجاء الإعلان عن الفوز بالجائزة خلال حفل خاص نظمته المجلة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، بحضور ممثلي مؤسسات وشركات مالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

وشكّل الطرح الأولي العام نقلة نوعية في مسيرة المجموعة، حيث تمكنت خلاله من جمع 773 مليون درهم، في حين تجاوز إجمالي الطلب 12.7 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية راشد علي الأنصاري: «سنواصل التزامنا بتعزيز القيمة التي نتيحها لمساهمينا وشركائنا وأصحاب المصلحة، وسنمضي قُدماً في رحلة نمونا وتطورنا لترسيخ مكانتا ضمن أبرز المجموعات الرائدة في توفير الخدمات المالية على مستوى المنطقة».