«أبوظبي العالمي» وسلطة نقد برمودا توقّعان مذكرة تفاهم حول الأصول الرقمية

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة النقد في برمودا، توقيع مذكرة تفاهم حول الأصول الرقمية.

وتُحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون بين الطرفين، لدعم إنشاء شركات الأصول الرقمية في المناطق الخاضعة لإشرافهما، وضمان الرقابة الفعّالة عليها. ويشمل هذا الإطار التعاون في المجالات التنظيمية وآليات الإشراف والمساعدة في عمليات التحقيق ومبادرات تعزيز القدرات. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في برمودا، كريغ سوان: «تمثل الاتفاقية مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في (أبوظبي العالمي) خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين السلطتين التنظيميتين، ودعم الابتكار وتطوير القدرات والموارد من خلال تفعيل سبل التعاون الدولي». وأضاف: «تسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز استقرار أسواقنا وإثراء الخبرات فيها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأصول الرقمية، في وقت نتطلع فيه إلى المزيد من تبادل الخبرات والمعارف والتعاون التنظيمي لتهيئة وتحفيز بيئة نمو آمنة ومستدامة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في (أبوظبي العالمي)، إيمانويل جيفاناكيس: «يؤكد توقيع مذكرة التفاهم التزامنا بتعزيز جهود التعاون وتبادل المعلومات بين سلطة تنظيم الخدمات المالية في (أبوظبي العالمي)، وسلطة النقد في برمودا. وتتشاطر السلطتان التنظيميتان الالتزام المشترك بقيادة الابتكار المسؤول في قطاع الأصول الرقمية». وتابع: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الإشراف على شركات الأصول الرقمية بفعالية في المناطق الخاضعة لإشرافنا».