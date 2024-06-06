«مطارات دبي» تواصل دعم جهود التوطين

وقّعت مؤسسة مطارات دبي، الجهة المشغّلة لمطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، مذكرة تفاهم مع شركة «إس دي ميدل إيست»، إحدى شركات «سيمنس لوجستيك»، تهدف إلى دعم جهود التوطين في دولة الإمارات. وبموجب مذكرة التفاهم، ستوظف «إس دي ميدل إيست» عدداً من الكفاءات الإماراتية للعمل في أقسام مختلفة داخل «مطارات دبي».

وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تمكين الكفاءات الإماراتية، وتأكيداً على التزام «مطارات دبي» بتحقيق أهداف التوطين من خلال الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأكد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مطارات دبي»، مشاري البناي، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المؤسسة الراسخ بدعم رؤية القيادة الرشيدة في مجال التوطين، وتمكين واستقطاب الكوادر الوطنية للإسهام في تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع الطيران الحيوي.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «إس دي ميدل ايست»، ستيفان نيومان، عن سعادته بدعم استراتيجية التوطين في «مطارات دبي»، والإسهام في تنمية الكفاءات الوطنية. وقال: «نحن ملتزمون سوياً بمستقبل مزدهر يكون فيه التنوّع مكسباً للجميع».

يُذكر أن «مطارات دبي» تتبنى استراتيجية توطين شاملة، تشمل برامج لتعزيز مهارات وتمكين الإماراتيين، بما فيها مبادرة «وجوه المستقبل»، وهو برنامج مدته 12 شهراً يهدف إلى استقطاب المواهب الشابة من الخريجين الإماراتيين وإعدادهم لسوق العمل، وبرنامج «النجوم الصاعدة» التدريبي الخاص بموظفي المؤسسة، والبرنامج المخصص لتدريب وإعداد المواطنين وتأهيلهم للانضمام إلى فريق مكافحة الحرائق في «مطارات دبي».