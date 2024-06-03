«التخفيضات الكبرى» تنعش قطاع التجزئة وترفع المبيعات 40%

قال مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة، إن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وانتهت أول من أمس، بمشاركة أكثر من 2000 متجر تجزئة، و500 علامة تجارية، أسهمت في رفع مبيعات منافذ بيع التجزئة في دبي بنسب جاوزت 40%.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن الفعالية التي شملت تخفيضات بنسب وصلت إلى 90%، أنعشت قطاع تجارة التجزئة، وحققت إقبالاً قياسياً على المراكز التجارية، خصوصاً مع مواكبتها اقتراب عيد الأضحى والعطلات الصيفية، لافتين إلى أن متاجر الملابس والإلكترونيات والعطور استحوذت على الحصص الكبرى من الإقبال، فضلاً عن متاجر المجوهرات، والمطاعم ومناطق الترفيه بمراكز التسوق.

وقالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»، نسرين بستاني، إن «فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى) كان لها تأثيرات إيجابية، وسجلت إقبالاً قياسياً على المراكز التجارية».

وأضافت أن «مبيعات متاجر التجزئة ارتفعت بمعدلات جاوزت 40% خلال فترة العروض، وذلك مع تنافسية العروض التخفيضية التي بلغت 30%، ووصلت في بعض المتاجر إلى 70 أو 90%».

وأشارت بستاني إلى أن «انتعاش قطاع تجارة التجزئة في مراكز التسوق في دبي خلال التخفيضات، لم يقتصر على منافذ البيع، بل شمل المطاعم ومناطق الترفيه».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لسلسلة منافذ «بيورغولد»، كريم مارشنت، أن الفعالية لها تأثيرات إيجابية كبيرة في إنعاش قطاع تجارة التجزئة في دبي، ورفع المبيعات بنسب جاوزت 40%.

وقال: «حفز مواكبة العروض موسم الصيف وعيد الأضحى، المستهلكين على شراء الهدايا من مجوهرات وساعات، إضافة إلى نمو الحركة السياحية على المراكز التجارية خلال فترة العروض».

وتابعت مارشنت: «شهدت مراكز التسوق في دبي إقبالاً قياسياً لافتاً خلال فترة عروض التخفيضات الكبرى، ما أسهم في نشاط مبيعات الملابس والإلكترونيات والعطور».

في السياق نفسه، اتفق مدير الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، في أن لعروض التخفيضات الكبرى تأثيرات لافتة في إنعاش قطاع تجارة التجزئة في دبي، خلال الفترة الأخيرة، سواء في منافذ البيع داخل المراكز التجارية أو خارجها.

وقال: «مواكبة التخفيضات اقتراب عيد الأضحى جعل العديد من المتعاملين يقبلون على شراء الهدايا خلال فترة العروض».

بدوره، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر الملابس والأحذية في دبي، جون باتريك، إن «عروض التخفيضات الكبرى رفعت الطلب على منافذ البيع بالمراكز التجارية بنسب جاوزت 40%».

وأضاف: «استأثرت متاجر الملابس والإلكترونيات بالحصص الكبرى من المبيعات خلال الفعالية، خصوصاً مع زيادة نسب التخفيضات في تلك المتاجر مقارنة بغيرها».

أما مسؤول المبيعات في منفذ بيع لتجارة الإلكترونيات، محمد طاهر، فأرجع نمو المبيعات خلال فترة العروض بنسب قياسية جاوزت 30%، إلى مواكبة العروض لفترة اقتراب عيد الأضحى وموسم الصيف.

. 2000 متجر تجزئة، و500 علامة تجارية، شاركت في «3 أيام من التخفيضات الكبرى».